Двое детей пропали в уральской столице

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге разыскивают двух детей 15 и 11 лет, пропавших в Железнодорожном районе города в разные дни. Сейчас их ищут сотрудники полиции, волонтёры и родители.Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».Первой пропала 15-летняя Анастасия Бурова. В последний раз она выходила на связь с родными в понедельник, 15 января. Девочка ростом 164 сантиметра, среднего телосложения, с голубыми глазами и короткими светло-русыми волосами. В день пропажи была одета в тёмно-синюю куртку, коричневые штаны и чёрные сапоги. С собой у неё был чёрный рюкзак с красными элементами.На следующей день, во вторник, 16 января, исчез 11-летний Асад Азимов. Мальчик ростом 150 сантиметров, среднего телосложения, с карими глазами и чёрными волосами. Был одет в тёмно-синюю куртку, чёрные болоньевые штаны, чёрную шапку с ушками и чёрный шарф.Розыском детей занимается отдел полиции №11 Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавших, просят обращаться по телефону +7 343 356-42-11 или по номеру «102».