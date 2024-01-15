В Екатеринбурге рассмотрели варианты благоустройства набережной для «Атмофеста»

Фото: пресс-служба фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест»

– объяснили представители «Атмофеста».

«Среди них – значительный перепад рельефа (более семи метров) между водной гладью и тротуаром, активное автомобильное движение набережной, отсутствие освещения при активном пешеходном потоке, а также большое количество выходов коммуникаций и очищенных стоков, поступающих в водоём именно в этом месте»,