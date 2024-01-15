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В Екатеринбурге рассмотрели варианты благоустройства набережной для «Атмофеста»

10.41 Среда, 17 января 2024
Фото: пресс-служба фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест»
В Екатеринбурге рассмотрели варианты благоустройства берега набережной городского пруда, который должен будет стать постоянной площадкой для фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест».

Речь идёт о территории набережной, от Макаровского моста до реки Ольховки. Там в 2024-2028 годах хотят размещать выставочные дизайн-проекты «Атмофеста».

В обсуждении концепций благоустройства принимали участия специалисты ведущих ландшафтных компаний Урала, биологи, дендрологи, представили профильных вузов, а также победители фестиваля предыдущих годов. Также с предложениями выступали ландшафтные дизайнер и архитектор из Воронежа и Белгорода, которые имеют большой опыт участия и побед в крупных ландшафтных фестивалях России и зарубежья, рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе фестиваля.


Фото: пресс-служба фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест»


Среди предложений экспертов были плавучие острова и биотопы. Также предлагались различные способы сохранения и развития биоразнообразия береговой линии, рассматривались варианты дорожно-тропиночной сети и велосипедных дорожек, обзорных площадок для будущих садов и зон тихого отдыха, ботанических кафе у пристани.

Однако всё это остаётся под вопросом, так как проектирование на этом берегу осложняется сразу несколькими факторами.

«Среди них – значительный перепад рельефа (более семи метров) между водной гладью и тротуаром, активное автомобильное движение набережной, отсутствие освещения при активном пешеходном потоке, а также большое количество выходов коммуникаций и очищенных стоков, поступающих в водоём именно в этом месте»,

– объяснили представители «Атмофеста».


Для того, чтобы благоустроить набережную, специалистам предстоит освоить отвесный берег со сложной геометрией. Также эксперты хотят очистить сток ливневых вод, который находится рядом. Очищать его планируют способом фитомередиации.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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