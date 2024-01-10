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Фестивалю «Атмофест» пообещали постоянную площадку в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэр Алексей Орлов пообещал фестивалю ландшафтного искусства «Атмофест» постоянную площадку в Екатеринбурге. Предполагается, что теперь мероприятие будет проводиться на левом берегу городского пруда, который выше Макаровского моста.
Он также подчеркнул, что он намерен возглавить рабочую группу по подготовке фестиваля в 2024 году.
Напомним, что традиционно фестиваль проводился в августе на площади 1905 года.
«Мы нашли для "Атмофеста» новую круглогодичную локацию: пока что неухоженный левый берег городского пруда выше Макаровского моста. Рассчитываем, что с каждым годом территория проведения фестиваля будет расширяться. Участок набережной, где будет проходить «Атмофест», станет новой, яркой точкой притяжения, органично впишется и дополнит водно-зелёный каркас города»,
– написал градоначальник в своём телеграм-канале.
Он также подчеркнул, что он намерен возглавить рабочую группу по подготовке фестиваля в 2024 году.
Напомним, что традиционно фестиваль проводился в августе на площади 1905 года.
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