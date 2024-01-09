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Глава свердловского МинЖКХ обещал проконтролировать ситуацию с отоплением в Кушве
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов пообещал жителям Кушвы, что он лично проконтролирует ситуацию с отоплением в городе.
Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики. Поводом стала коммунальная авария, которая произошла накануне. Из-за неё в котельной была снижена подача тепла в ряд домов. Вернуть отопление обещали сегодня днём в 14.00.
Ранее портал 66.RU писал о том, что сегодня, когда в Кушву приезжали чиновники из свердловского министерства здравоохранения по поводу жалоб сотрудников местной «скорой», на центральную площадь вышло около 60 человек, недовольных очередным отключением отопления. По словам горожан, проблемы с теплом стали возникать слишком часто.
После этого глава Кушвы Михаил Слепухин пообещал, что в ближайшее время администрация города расторгнет контракт с теплоснабжающей организацией «ПКП Синергия».
Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики. Поводом стала коммунальная авария, которая произошла накануне. Из-за неё в котельной была снижена подача тепла в ряд домов. Вернуть отопление обещали сегодня днём в 14.00.
Ранее портал 66.RU писал о том, что сегодня, когда в Кушву приезжали чиновники из свердловского министерства здравоохранения по поводу жалоб сотрудников местной «скорой», на центральную площадь вышло около 60 человек, недовольных очередным отключением отопления. По словам горожан, проблемы с теплом стали возникать слишком часто.
После этого глава Кушвы Михаил Слепухин пообещал, что в ближайшее время администрация города расторгнет контракт с теплоснабжающей организацией «ПКП Синергия».
«Четвертый год они работают, условия концессионного соглашения они выполнили, наверное, на 10%. Хотя за это время они должны были выполнить ряд серьезных работ. Кроме как подготовка площадки для строительства новой котельной, они больше ничего не сделали»,
– привели слова градоначальника в издании.
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