Глава свердловского МинЖКХ обещал проконтролировать ситуацию с отоплением в Кушве

– привели слова градоначальника в издании.

«Четвертый год они работают, условия концессионного соглашения они выполнили, наверное, на 10%. Хотя за это время они должны были выполнить ряд серьезных работ. Кроме как подготовка площадки для строительства новой котельной, они больше ничего не сделали»,