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Свердловские власти утвердили новые тарифы для получения ПЭТ-КТ по ОМС
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловские власти утвердили новые тарифы для того, чтобы пациенты с онкологическими заболеваниями могли проходить исследования ПЭТ-КТ по ОМС. Об этом «Вечерним ведомостям» заявили в региональном ДИПе.
Дополнительное соглашение, которым должны были утвердить новые тарифы, подписал глава свердловского Минздрава ещё на прошлой неделе в пятницу, 12 января.
Ранее в екатеринбургском центре «ПЭТ-Технолоджи» сообщали о приостановлении с 9 января бесплатной ПЭТ-КТ из-за того, что услуги не покрывали расходы на выполнение исследования. Пациентам предлагали обследоваться в других регионах.
«Поскольку помощь пациентам с онкозаболеваниями является абсолютным приоритетом системы здравоохранения региона, Минздрав Свердловской области оперативно провел переговоры с частной организацией, оказывающей услуги ПЭТ-КТ исследований, которые уральцы бесплатно получают по ОМС»,
– сообщили в ведомстве.
Дополнительное соглашение, которым должны были утвердить новые тарифы, подписал глава свердловского Минздрава ещё на прошлой неделе в пятницу, 12 января.
Ранее в екатеринбургском центре «ПЭТ-Технолоджи» сообщали о приостановлении с 9 января бесплатной ПЭТ-КТ из-за того, что услуги не покрывали расходы на выполнение исследования. Пациентам предлагали обследоваться в других регионах.
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