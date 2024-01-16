Свердловские власти утвердили новые тарифы для получения ПЭТ-КТ по ОМС

– сообщили в ведомстве.

«Поскольку помощь пациентам с онкозаболеваниями является абсолютным приоритетом системы здравоохранения региона, Минздрав Свердловской области оперативно провел переговоры с частной организацией, оказывающей услуги ПЭТ-КТ исследований, которые уральцы бесплатно получают по ОМС»,