Екатеринбургский центр «ПЭТ-Технолоджи» приостановил исследования ПЭТ-КТ по ОМС





– говорится в сообщении на официальном сайте центра. «Установленный территориальным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области тариф на услуги ПЭТ-КТ в 2024 году не покрывает расходы на выполнение данного исследования»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В центре «ПЭТ-Технолоджи» Екатеринбурга сообщали о приостановлении с 9 января необходимых для онкобольных пациентов исследований ПЭТ-КТ за счёт программы средств программы ОМС.Там подчеркнули, что возобновление услуг ПЭТ-КТ будет возможно только в случае увеличения тарифов на данный вид диагностического исследования.В связи с этим пациентам со злокачественными новообразованиями из Свердловской области предлагают обращаться в центры ПЭТ-Технолоджи» в других регионах. Например, в Пермском крае, Самарской, Кировской или Омской областях.