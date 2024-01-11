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Екатеринбургский центр «ПЭТ-Технолоджи» приостановил исследования ПЭТ-КТ по ОМС
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В центре «ПЭТ-Технолоджи» Екатеринбурга сообщали о приостановлении с 9 января необходимых для онкобольных пациентов исследований ПЭТ-КТ за счёт программы средств программы ОМС.
Там подчеркнули, что возобновление услуг ПЭТ-КТ будет возможно только в случае увеличения тарифов на данный вид диагностического исследования.
В связи с этим пациентам со злокачественными новообразованиями из Свердловской области предлагают обращаться в центры ПЭТ-Технолоджи» в других регионах. Например, в Пермском крае, Самарской, Кировской или Омской областях.
«Установленный территориальным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области тариф на услуги ПЭТ-КТ в 2024 году не покрывает расходы на выполнение данного исследования»,
– говорится в сообщении на официальном сайте центра.
Там подчеркнули, что возобновление услуг ПЭТ-КТ будет возможно только в случае увеличения тарифов на данный вид диагностического исследования.
В связи с этим пациентам со злокачественными новообразованиями из Свердловской области предлагают обращаться в центры ПЭТ-Технолоджи» в других регионах. Например, в Пермском крае, Самарской, Кировской или Омской областях.
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