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Суд вновь прекратил производство по делу студента УрФУ из Туркменистана
Фото: Вечерние ведомости
Кировский районный суд Екатеринбурга вновь прекратил производство по делу студента УрФУ из Туркменистана Ярашгулыева, сообщил адвокат Роман Качанов корреспонденту «Вечерних ведомостей».
Ранее производство дела в отношении студента по части 1.1 статьи 18.8 КоАП (Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ) уже прекращалось, так как суд оправдал молодого человека, не согласившись с мнением полицейских. Однако это решение было отменено Свердловским областным судом, из-за чего Ярашгулыеву второй грозило выдворение из России несмотря на то, что ему продлили разрешение на пребывание на территории страны.
Сегодня, 16 января, суд вынес решение о прекращении производства в связи с отсутствием состава правонарушения.
Ранее производство дела в отношении студента по части 1.1 статьи 18.8 КоАП (Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ) уже прекращалось, так как суд оправдал молодого человека, не согласившись с мнением полицейских. Однако это решение было отменено Свердловским областным судом, из-за чего Ярашгулыеву второй грозило выдворение из России несмотря на то, что ему продлили разрешение на пребывание на территории страны.
Сегодня, 16 января, суд вынес решение о прекращении производства в связи с отсутствием состава правонарушения.
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