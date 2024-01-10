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Суд вновь прекратил производство по делу студента УрФУ из Туркменистана

12.24 Вторник, 16 января 2024
Фото: Вечерние ведомости
Кировский районный суд Екатеринбурга вновь прекратил производство по делу студента УрФУ из Туркменистана Ярашгулыева, сообщил адвокат Роман Качанов корреспонденту «Вечерних ведомостей».

Ранее производство дела в отношении студента по части 1.1 статьи 18.8 КоАП (Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ) уже прекращалось, так как суд оправдал молодого человека, не согласившись с мнением полицейских. Однако это решение было отменено Свердловским областным судом, из-за чего Ярашгулыеву второй грозило выдворение из России несмотря на то, что ему продлили разрешение на пребывание на территории страны.

Сегодня, 16 января, суд вынес решение о прекращении производства в связи с отсутствием состава правонарушения.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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