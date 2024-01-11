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В Екатеринбурге ищут донора крови для котёнка
Фото: «Четвёртый канал»
В Екатеринбурге ищут донора крови для котёнка Тиши. Малышу диагностировали инфекционный перитонит и теперь ему срочно необходимо переливание.
Котёнка, о котором идёт речь, недавно нашли на улице неравнодушные местные жители. Решив взять на себя ответственность за здоровье сиротки, новые хозяева обследовали малыша в ветеринарной клинике, где и стало известно о страшном диагнозе.
Помочь Тише могут хозяева здоровых и вакцинированных котов или кошек от одного года до семи лет. Желающих помочь готовы связать с волонтёрами журналисты «Четвёртого канала».
Котёнка, о котором идёт речь, недавно нашли на улице неравнодушные местные жители. Решив взять на себя ответственность за здоровье сиротки, новые хозяева обследовали малыша в ветеринарной клинике, где и стало известно о страшном диагнозе.
Помочь Тише могут хозяева здоровых и вакцинированных котов или кошек от одного года до семи лет. Желающих помочь готовы связать с волонтёрами журналисты «Четвёртого канала».
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