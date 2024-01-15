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Екатеринбуржец шесть лет пытается получить компенсацию и инвалидность после травмы в Крымске
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Екатеринбуржец, получивший серьёзную травму при работе на производстве в Крымске, шесть лет не может добиться моральной компенсации и инвалидности.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, в 2018 году мужчина ездил работать помощником копровщика в Краснодарский край. В тот роковой день, бесповоротно изменивший его жизнь, он по команде своего напарника открутил не тот болт и, сорвавшись с высоты четырёх метров, сломал ногу. По результатам рентгена его отправили в местную больницу, где, как он утверждает, новых снимков ему делать не стали, сразу назначив ему операцию по старым.
Казалось бы, краснодарские врачи сделали то, что должны были: вставили штыри, наложили гипс и отправили долечиваться по месту жительства, – но, когда екатеринбургские медики сняли гипс, стопа мужчины осталась болтаться отдельно от ноги.
Врачи института травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина, осмотрев екатеринбуржца, сделали вывод, что краснодарские врачи лечили мужчину лишь от одного перелома, не учтя множество других, вследствие чего раздробили ему кости и неправильно собрали.
В итоге уральским специалистам пришлось укоротить ногу мужчины на 3,5 сантиметров и провести восемь операций, чтобы земляк смог ходить. Однако даётся ему это очень непросто, из-за чего он не может нормально работать.
Екатеринбуржец подавал в суд на краснодарскую больницу и работодателя, но ему удалось доказать лишь производственную травму. Вот только ему присудили лишь 10 тысяч за больничные расходы, пишет телеграм-издание. Уралец считает это не справедливым и продолжает требовать моральной компенсации в пять миллионов рублей.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, в 2018 году мужчина ездил работать помощником копровщика в Краснодарский край. В тот роковой день, бесповоротно изменивший его жизнь, он по команде своего напарника открутил не тот болт и, сорвавшись с высоты четырёх метров, сломал ногу. По результатам рентгена его отправили в местную больницу, где, как он утверждает, новых снимков ему делать не стали, сразу назначив ему операцию по старым.
Казалось бы, краснодарские врачи сделали то, что должны были: вставили штыри, наложили гипс и отправили долечиваться по месту жительства, – но, когда екатеринбургские медики сняли гипс, стопа мужчины осталась болтаться отдельно от ноги.
Врачи института травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина, осмотрев екатеринбуржца, сделали вывод, что краснодарские врачи лечили мужчину лишь от одного перелома, не учтя множество других, вследствие чего раздробили ему кости и неправильно собрали.
В итоге уральским специалистам пришлось укоротить ногу мужчины на 3,5 сантиметров и провести восемь операций, чтобы земляк смог ходить. Однако даётся ему это очень непросто, из-за чего он не может нормально работать.
Екатеринбуржец подавал в суд на краснодарскую больницу и работодателя, но ему удалось доказать лишь производственную травму. Вот только ему присудили лишь 10 тысяч за больничные расходы, пишет телеграм-издание. Уралец считает это не справедливым и продолжает требовать моральной компенсации в пять миллионов рублей.
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