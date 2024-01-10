Возрастное ограничение 18+
Стартовал прием предложений от екатеринбуржцев за объекты благоустройства в городе
Фото: Вечерние ведомости
Уральцы вновь могут поучаствовать в выборе объектов для благоустройства в Екатеринбурге. В мэрии сообщили, что заявки в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) начали принимать.
«До 28 января жители Екатеринбурга могут внести свое предложение, какую территорию благоустроить в 2025 году, а также проголосовать за создание совершенно нового пространства», – сообщили в администрации Екатеринбурга.
Проголосовать можно через Госуслуги, для этого необходимо перейти в раздел «Реализация благоустройства территорий в рамках ФКГС» и выбрать то пространство, которое необходимо благоустроить.
Кроме того, внести предложение можно и через сайт мэрии в соответствующем разделе – «Формирование современной городской среды», однако для этого тоже необходим вход через портал Госуслуг.
После сбора заявок будет определена одна территория от каждого района Екатеринбурга – итого 8 пространств будут в итоговом голосовании.
«До 28 января жители Екатеринбурга могут внести свое предложение, какую территорию благоустроить в 2025 году, а также проголосовать за создание совершенно нового пространства», – сообщили в администрации Екатеринбурга.
Проголосовать можно через Госуслуги, для этого необходимо перейти в раздел «Реализация благоустройства территорий в рамках ФКГС» и выбрать то пространство, которое необходимо благоустроить.
Кроме того, внести предложение можно и через сайт мэрии в соответствующем разделе – «Формирование современной городской среды», однако для этого тоже необходим вход через портал Госуслуг.
После сбора заявок будет определена одна территория от каждого района Екатеринбурга – итого 8 пространств будут в итоговом голосовании.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области начали готовиться к новому голосованию за объекты благоустройства
10 января 2024
10 января 2024
ХК «Автомобилист» одержал уверенную победу на Волге
09 января 2024
09 января 2024