Стартовал прием предложений от екатеринбуржцев за объекты благоустройства в городе

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Уральцы вновь могут поучаствовать в выборе объектов для благоустройства в Екатеринбурге. В мэрии сообщили, что заявки в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) начали принимать.«До 28 января жители Екатеринбурга могут внести свое предложение, какую территорию благоустроить в 2025 году, а также проголосовать за создание совершенно нового пространства», – сообщили в администрации Екатеринбурга.Проголосовать можно через Госуслуги, для этого необходимо перейти в раздел «Реализация благоустройства территорий в рамках ФКГС» и выбрать то пространство, которое необходимо благоустроить.Кроме того, внести предложение можно и через сайт мэрии в соответствующем разделе – «Формирование современной городской среды», однако для этого тоже необходим вход через портал Госуслуг.После сбора заявок будет определена одна территория от каждого района Екатеринбурга – итого 8 пространств будут в итоговом голосовании.