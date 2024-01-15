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Свердловский Минздрав опроверг информацию о невыплате годовой премии сотрудникам скорой
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В министерстве здравоохранения Свердловской области опровергли заявления сотрудников скорой о том, что им не выплатили ежегодную премию.
Минздрав региона уверяет, что информация телеграм-канала Ural Mash не соответствует действительности, где ранее сообщалось, что медикам под видом годовой премии выплатили юбилейную, обещанную по случаю 300-летию города и 100-летия скорой.
«Всему персоналу учреждения в октябре 2023 года была выплачена премия по итогам работы за девять месяцев. В декабре, до 15 числа, всему персоналу ГБУЗ СО "ССМП" выплачена денежная премия за интенсивность и высокие результаты работы. В дополнение к этому, всему медицинскому персоналу до конца декабря года произведены выплаты стимулирующего характера по итогам работы за весь 2023 год»,
– приводят ответ ведомства в URA.RU.
Минздрав региона уверяет, что информация телеграм-канала Ural Mash не соответствует действительности, где ранее сообщалось, что медикам под видом годовой премии выплатили юбилейную, обещанную по случаю 300-летию города и 100-летия скорой.
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