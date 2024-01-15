Свердловский Минздрав опроверг информацию о невыплате годовой премии сотрудникам скорой

приводят ответ ведомства в URA.RU.

«Всему персоналу учреждения в октябре 2023 года была выплачена премия по итогам работы за девять месяцев. В декабре, до 15 числа, всему персоналу ГБУЗ СО "ССМП" выплачена денежная премия за интенсивность и высокие результаты работы. В дополнение к этому, всему медицинскому персоналу до конца декабря года произведены выплаты стимулирующего характера по итогам работы за весь 2023 год»,