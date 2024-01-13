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Сотрудников екатеринбургской скорой лишили ежегодной премии
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сотрудники екатеринбургской скорой заявили, что их лишили ежегодной премии из-за того, что они не успевали на вызовы. Вместо 13-й зарплаты медики получили премию, которую им обещали в октябре.
Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash. Медработники считают это несправедливым, так как кадров не хватает. Из-за этого в декабре, когда за сутки скорую вызвали рекордные 3300 раз (обычно за день поступает около 1000 вызовов), помощь приходилось ждать до 11 часов. В тот день, по данным телеграм-издания, из 126 заявленных бригад осталось 80.
После этого медиков лишили премии за годовую отработку, посоветовав в следующий раз лучше стараться. При этом сами сотрудники утверждают, что им обещали хорошие выплаты.
Как заявляют работники скорой, в конце декабря они всё же получили премию, но ту, которую им обещали выплатить на 300-летие города и на 100-летие скорой в октябре. В результате не все обратили внимание на то, что это юбилейная премия, а не ежегодная. Медики подозревают, что таким образом руководство решило сэкономить на них. Из-за этого некоторые фельдшеры стали искать новую работу.
Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash. Медработники считают это несправедливым, так как кадров не хватает. Из-за этого в декабре, когда за сутки скорую вызвали рекордные 3300 раз (обычно за день поступает около 1000 вызовов), помощь приходилось ждать до 11 часов. В тот день, по данным телеграм-издания, из 126 заявленных бригад осталось 80.
После этого медиков лишили премии за годовую отработку, посоветовав в следующий раз лучше стараться. При этом сами сотрудники утверждают, что им обещали хорошие выплаты.
Как заявляют работники скорой, в конце декабря они всё же получили премию, но ту, которую им обещали выплатить на 300-летие города и на 100-летие скорой в октябре. В результате не все обратили внимание на то, что это юбилейная премия, а не ежегодная. Медики подозревают, что таким образом руководство решило сэкономить на них. Из-за этого некоторые фельдшеры стали искать новую работу.
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