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Свердловские дорожники предупредили о пробках на Пермском тракте
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Дорожники предупредили о пробках на Пермском тракте в Свердловской области. По данным ФКУ «Уралуправтодор», движение затруднено в районе Ревды.
Объезжать пробку специалисты предлагают через село Первомайское – посёлок Билимбай – Первоуральск со съездом на 290-м километре и возвращением на автодорогу на 326-м.
«На автодороге Р-242 с 307-го по 315-й километр затруднено движение в направлении Екатеринбурга в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ!»,
– говорится в сообщении «Уралуправтодора».
Объезжать пробку специалисты предлагают через село Первомайское – посёлок Билимбай – Первоуральск со съездом на 290-м километре и возвращением на автодорогу на 326-м.
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