Свердловские дорожники предупредили о пробках на Пермском тракте





– говорится в сообщении «Уралуправтодора». «На автодороге Р-242 с 307-го по 315-й километр затруднено движение в направлении Екатеринбурга в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ!»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Дорожники предупредили о пробках на Пермском тракте в Свердловской области. По данным ФКУ «Уралуправтодор», движение затруднено в районе Ревды.Объезжать пробку специалисты предлагают через село Первомайское – посёлок Билимбай – Первоуральск со съездом на 290-м километре и возвращением на автодорогу на 326-м.