Оставшимся без отопления жителям Заречного предложили временно переселиться в гостиницу

«ООО "Атомтеплоэлектросеть", АО " Акватех", МУП "Теплоцентраль" и привлеченная бригада МУП "Теплоснабжение" Белоярского городского округа устраняют повреждения магистральной сети и отогревают вводы в дома. Работы ведутся сразу на нескольких улицах, ремонтники последовательно продвигаются от дома к дому»,