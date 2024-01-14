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Оставшимся без отопления жителям Заречного предложили временно переселиться в гостиницу
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жителям частного сектора Заречного, где, по данным спасателей, из-за коммунальной аварии остались без отопления 56 домов, предложили временно разместиться в гостинице.
Как сообщили в пресс-службе свердловского МЧС, в настоящий момент эвакуироваться в гостиницу согласилась только одна семья из пяти человек. Эту информацию также подтвердил глава города Андрей Захарцев. Подчеркивается, что информация о пунктах временного размещения до жителей остывших домов была доведена, также для людей был организован транспорт.
С первыми проблемами с отоплением жители Заречного столкнулись ещё в субботу, 13 января. На следующий день, 14 января, мэр сообщил, что аварию удалось устранить, но вернуть отопление некоторым домам не получилось, поэтому аварийно-восстановительные работы продолжились. К концу дня градоначальник заявил, что тепло удалось вернуть ещё 18 домам.
Ночью аварийные бригады четырёх местных предприятий должны были продолжать ремонтные работы.
Как сообщили в пресс-службе свердловского МЧС, в настоящий момент эвакуироваться в гостиницу согласилась только одна семья из пяти человек. Эту информацию также подтвердил глава города Андрей Захарцев. Подчеркивается, что информация о пунктах временного размещения до жителей остывших домов была доведена, также для людей был организован транспорт.
С первыми проблемами с отоплением жители Заречного столкнулись ещё в субботу, 13 января. На следующий день, 14 января, мэр сообщил, что аварию удалось устранить, но вернуть отопление некоторым домам не получилось, поэтому аварийно-восстановительные работы продолжились. К концу дня градоначальник заявил, что тепло удалось вернуть ещё 18 домам.
Ночью аварийные бригады четырёх местных предприятий должны были продолжать ремонтные работы.
«ООО "Атомтеплоэлектросеть", АО " Акватех", МУП "Теплоцентраль" и привлеченная бригада МУП "Теплоснабжение" Белоярского городского округа устраняют повреждения магистральной сети и отогревают вводы в дома. Работы ведутся сразу на нескольких улицах, ремонтники последовательно продвигаются от дома к дому»,
– писал Андрей Захарцев.
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