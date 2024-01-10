Возрастное ограничение 18+
Экс-директрису свердловского ДК, где сорвался с высоты подросток-гимнаст, оштрафовали
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Белоярский районный суд оштрафовал бывшую руководительницу Дома культуры «Ровесник» в Заречном, где 4 апреля 2023 года во время тренировки номера «гимнасты на ремнях» с высоты около 2,5 метра упал подросток.
По мнению суда, экс-директриса не исполняла свои обязанности по контролю за безопасным использованием акробатического оборудования, заключение договоров по его обслуживанию, регулярной диагностики оборудования и назначении специалиста, который бы проводил технический осмотр. В результате 14-летний юноша упал и получил тяжёлые травмы головы и позвоночник.
Женщину признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ) и назначили ей штраф в размере 100 тысяч рублей.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры, ведомство намерено в течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 15 дней изучить приговор на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования.
По мнению суда, экс-директриса не исполняла свои обязанности по контролю за безопасным использованием акробатического оборудования, заключение договоров по его обслуживанию, регулярной диагностики оборудования и назначении специалиста, который бы проводил технический осмотр. В результате 14-летний юноша упал и получил тяжёлые травмы головы и позвоночник.
Женщину признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ) и назначили ей штраф в размере 100 тысяч рублей.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры, ведомство намерено в течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 15 дней изучить приговор на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».