Подросток травмировался во время занятий в цирковой студии в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Подросток получил травмы во время занятий в цирковой студии Дома культуры «Ровесник» в Заречном. Прокуратура проводит проверку.Инцидент произошел вчера, 4 апреля. По предварительным данным, 14-летний мальчик занимался в цирковой студии «Арена» в Доме культуры «Ровесник». При выполнении номера «гимнасты на ремнях» оборвался металлический трос. В результате подросток упал с высоты примерно 2-3 метра и получил тяжелые травмы головы и позвоночника. Мальчика доставили в больницу.Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Во время проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних во время образовательного процесса, исправности оборудования и соблюдению техники безопасности.