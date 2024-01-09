Жители свердловского Ключевска высказали свою версию проблем с котельной, из-за которой вырубилось отопление

«Тут у всех вопрос один. Как она попала в частные руки? Потому что по закону объекты теплоснабжения не могут находиться в частной собственности. Здесь кажется корень этой проблемы. Сейчас непонятно, кто её будет выкупать. По-хорошему эту котельную нужно было вернуть муниципалитету через суд, так как сделка была ничтожна»,



– рассказала нашему корреспонденту Наталья.

Фото: местные жители

Юлия Медведева © Вечерние ведомости