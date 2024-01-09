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Жители свердловского Ключевска высказали свою версию проблем с котельной, из-за которой вырубилось отопление
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жители свердловского посёлка Ключевск уверены, что проблемы котельной, которая недавно выходила из строя, связаны с внутренними противоречиями между муниципалитетом и собственником котельной.
Как рассказала «Вечерним ведомостям» местная жительница Наталья, в 2022 году, когда в посёлке случился отопительный скандал из-за того, что тепло долго не включали, несмотря на нагрянувшие в регион холода, выяснилось, что котельная находится в частных руках. Согласно ответу (есть в распоряжении редакции) администрации Берёзовского городского округа, в который входит Ключевск, котельная принадлежала ЗАО УК «Горсовет».
Жителей посёлка обнаруженный факт возмутил, так как, с их слов, именно из их карманов оплачивалось строительство котельной. Они утверждают, что муниципалитет взял ссуду на её строительство, а потом выставлял жителям эту сумму в счетах отдельной строкой. Поэтому то, что котельная в итоге оказалась в частных руках, их возмутило.
Сейчас ЗАО УК «Горсовет» проходит процедуру банкротства, и котельная находится на торгах для покрытия долгов предприятия. За неё хотят получить 33 637 500 рублей.
Со слов местной жительницы, сейчас, чтобы котельная работала, муниципалитет арендует её у собственника по договору аренды и приводит её в порядок. По слухам, котельная попала в руки администрации «разграбленной».
Сейчас хозяина у котельной нет, и местные жители беспокоятся о её дальнейшей судьбе.
У кого на балансе находятся трубы, жители не знают, однако, по их заверению, они сильно прогнили, поэтому сейчас на Студенческой, 17 новые трубы пустили поверху, над землей. При этом, если верить ответу от правительства Свердловской области (также есть в распоряжении редакции), где оно ссылается на федеральный закон от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», ответственность за всё хозяйство несёт муниципалитет.
Как рассказала «Вечерним ведомостям» местная жительница Наталья, в 2022 году, когда в посёлке случился отопительный скандал из-за того, что тепло долго не включали, несмотря на нагрянувшие в регион холода, выяснилось, что котельная находится в частных руках. Согласно ответу (есть в распоряжении редакции) администрации Берёзовского городского округа, в который входит Ключевск, котельная принадлежала ЗАО УК «Горсовет».
Жителей посёлка обнаруженный факт возмутил, так как, с их слов, именно из их карманов оплачивалось строительство котельной. Они утверждают, что муниципалитет взял ссуду на её строительство, а потом выставлял жителям эту сумму в счетах отдельной строкой. Поэтому то, что котельная в итоге оказалась в частных руках, их возмутило.
«Тут у всех вопрос один. Как она попала в частные руки? Потому что по закону объекты теплоснабжения не могут находиться в частной собственности. Здесь кажется корень этой проблемы. Сейчас непонятно, кто её будет выкупать. По-хорошему эту котельную нужно было вернуть муниципалитету через суд, так как сделка была ничтожна»,
– рассказала нашему корреспонденту Наталья.
– рассказала нашему корреспонденту Наталья.
Сейчас ЗАО УК «Горсовет» проходит процедуру банкротства, и котельная находится на торгах для покрытия долгов предприятия. За неё хотят получить 33 637 500 рублей.
Со слов местной жительницы, сейчас, чтобы котельная работала, муниципалитет арендует её у собственника по договору аренды и приводит её в порядок. По слухам, котельная попала в руки администрации «разграбленной».
Сейчас хозяина у котельной нет, и местные жители беспокоятся о её дальнейшей судьбе.
У кого на балансе находятся трубы, жители не знают, однако, по их заверению, они сильно прогнили, поэтому сейчас на Студенческой, 17 новые трубы пустили поверху, над землей. При этом, если верить ответу от правительства Свердловской области (также есть в распоряжении редакции), где оно ссылается на федеральный закон от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», ответственность за всё хозяйство несёт муниципалитет.
Фото: местные жители
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