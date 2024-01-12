СК заинтересовался екатеринбурженкой, которая отправила на улицу сына в одних носках

– сообщили «Вечерним ведомостям» в СК.

«С учётом того, что в этой ситуации усматриваются признаки грубого нарушения прав несовершеннолетнего ребёнка, здоровье которого могло подвергаться существенной опасности, следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки»,