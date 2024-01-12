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СК заинтересовался екатеринбурженкой, которая отправила на улицу сына в одних носках

15.03 Пятница, 12 января 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет заинтересовался жительницей Екатеринбурга, которая отправила своего сына на улицу гулять с собакой в одних носках «в целях воспитания».

«С учётом того, что в этой ситуации усматриваются признаки грубого нарушения прав несовершеннолетнего ребёнка, здоровье которого могло подвергаться существенной опасности, следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки»,

– сообщили «Вечерним ведомостям» в СК.


Сейчас следователи намерены выяснить, не подвергался ли ребёнком каким-либо других противоправным наказаниям.

Соседка матери мальчика рассказала «Четвёртому каналу», оправдывая поступок женщины, что она поступила так из-за того, что её сын в прошлый раз слишком долго гулял с собакой. Таким образом она хотела якобы продемонстрировать ребёнку, как холодно может быть их питомцу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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