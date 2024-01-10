Возрастное ограничение 18+
Екатеринбурженка отправила ребёнка на улицу без обуви «в воспитательных целях»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Солнечном микрорайоне Екатеринбурге местные жители заметили мальчика, который гулял с собакой в одних носках. Рядом с ним шла, предположительного, его мама, которая при этом была в обуви.
Инцидент произошёл недалеко от Чемпионов, 15. По словам очевидцев, мальчик плакал и говорил, что ему больно и что у него «ноги отпадут». На это «мама» отвечала отрицательно, утверждая, что он просто заболеет, рассказали порталу «Е1» горожане. По данным издания, «мама» мальчика объяснила это «воспитательными целями».
Ситуацией заинтересовалась полиция. Сейчас правоохранительные органы пытаются найти женщину, вынудившую ребёнка ходить по улице в одних носках. Очевидцев просят обращаться в дежурную часть по телефону 356-42-12.
Ранее синоптики предупреждали о морозах ниже климатической нормы на 7°C. Вчера ночью температура воздуха в уральской столице достигала -29°C, а днём не превышала -21°C.
Инцидент произошёл недалеко от Чемпионов, 15. По словам очевидцев, мальчик плакал и говорил, что ему больно и что у него «ноги отпадут». На это «мама» отвечала отрицательно, утверждая, что он просто заболеет, рассказали порталу «Е1» горожане. По данным издания, «мама» мальчика объяснила это «воспитательными целями».
Ситуацией заинтересовалась полиция. Сейчас правоохранительные органы пытаются найти женщину, вынудившую ребёнка ходить по улице в одних носках. Очевидцев просят обращаться в дежурную часть по телефону 356-42-12.
Ранее синоптики предупреждали о морозах ниже климатической нормы на 7°C. Вчера ночью температура воздуха в уральской столице достигала -29°C, а днём не превышала -21°C.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Синоптики предупреждают о морозах ниже климатической нормы Свердловской области на 7°C
10 января 2024
10 января 2024
Синоптики продлили предупреждение об аномальных холодах в Свердловской области до 10 января
06 января 2024
06 января 2024
Синоптики продлили предупреждение об аномальных морозах в Свердловской области до 5 января
04 января 2024
04 января 2024