Мэрия Екатеринбурга не согласилась с судебным решением о расселении аварийного дома в Кольцово

«Администрация Екатеринбурга намерена воспользоваться своим правом на обжалование указанного решения в апелляционном порядке, и будет обжаловать данное решение вплоть до Верховного суда, поскольку считает данное решение суда незаконным и необоснованным»,

– говорится в ответе.

«Из указанных домов отселены три семьи нанимателей, ещё двум семьям на данный момент предложены варианты переселения из предложенных районом. Четыре нанимателя проживают в комнатах. Для них ведётся подбор вариантов. Один наниматель отсутствует. Выйти с ним на связь невозможно»,