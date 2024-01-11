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Мэрия Екатеринбурга не согласилась с судебным решением о расселении аварийного дома в Кольцово
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэрия Екатеринбурга не согласилась с решением Октябрьского районного суда о расселении аварийных домов в Кольцово, которым администрацию обязали установить разумный срок на расселение жильцов.
Там объяснили, что администрация не может согласиться с выводами суда, так как все собственники, как утверждается, уже расселены. Эта работа проводилась в 2022-2023 годах, подчеркнули в администрации.
Отмечается, что всем жильцам аварийных домов был предложен переезд в манёвренный фонд, но они отказались.
«Администрация Екатеринбурга намерена воспользоваться своим правом на обжалование указанного решения в апелляционном порядке, и будет обжаловать данное решение вплоть до Верховного суда, поскольку считает данное решение суда незаконным и необоснованным»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии.
Там объяснили, что администрация не может согласиться с выводами суда, так как все собственники, как утверждается, уже расселены. Эта работа проводилась в 2022-2023 годах, подчеркнули в администрации.
«Из указанных домов отселены три семьи нанимателей, ещё двум семьям на данный момент предложены варианты переселения из предложенных районом. Четыре нанимателя проживают в комнатах. Для них ведётся подбор вариантов. Один наниматель отсутствует. Выйти с ним на связь невозможно»,
– говорится в ответе.
Отмечается, что всем жильцам аварийных домов был предложен переезд в манёвренный фонд, но они отказались.
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