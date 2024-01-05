Прокуратура обязала мэрию в разумный срок расселить авариный дом в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Прокуратура через суд обязала администрацию Екатеринбурга в разумный срок расселить аварийным дом на улице Станция Кольцово, который в сентябре 2019 года постановили снести.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры, постановление, которым дом был признан аварийным и подлежащим сносу, не был установлен разумный срок расселения жильцов. Подчеркивается, что текущие состояние дома при этом «характеризуется повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения».С этим ведомство направило в Октябрьский районный суд иск о признании бездействия администрации в части фактического отселения жителей многоквартирного дома незаконным.Суд с мнением прокуратуры согласился и возложил на мэрию обязанность установить разумный срок расселения. Судебный акт в законную силу ещё не вступил.