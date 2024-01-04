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Синоптики предупреждают о морозах ниже климатической нормы Свердловской области на 7°C
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра продолжают прогнозировать в Свердловской области аномальные морозы со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7°C и более. Также они предупреждают о гололедице.
В четверг, 11 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ночью -32…-27°C, днём -26…-21°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -29…-27°C, днём -23…-21°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 12 января, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на юге до умеренного. Ночью -25…-20°C, на севере до -30°C, на крайнем севере до -35°C. Днём -20…-15°C, на крайнем юге до -10°C, на крайнем севере -28…-23°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -22…-20°C, днём -14…-12°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 11 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ночью -32…-27°C, днём -26…-21°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -29…-27°C, днём -23…-21°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 12 января, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на юге до умеренного. Ночью -25…-20°C, на севере до -30°C, на крайнем севере до -35°C. Днём -20…-15°C, на крайнем юге до -10°C, на крайнем севере -28…-23°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -22…-20°C, днём -14…-12°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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