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В Серове на мороз высадили из поезда отца с пятилетней дочерью из-за отсутствия оригинала паспорта
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Серове на 26-градусный мороз из поезда высадили молодого отца с пятилетней дочерью из-за отсутствия у мужчины оригинала паспорта. Электронный документ в «Госуслугах» начальницу поезда не устроил и родителя с малолетним ребёнком выставили на улицу.
Об этом рассказали в эфире программы «Девять с половиной». Известно, что молодой родитель возвращался домой в Екатеринбург вместе со своим ребёнком из Североуральска, куда он 25 декабря приехал к родным отметить Новый год. Вернуться обратно ему нужно было 5 декабря. Однако на этот день были билеты лишь в поезде, проходящем через Серов, который шёл по маршруту Приобье – Екатеринбург. Чтобы всё успеть мужчина купил электронные билеты и вместе с дочерью поехал на такси в Серов, расположенный в 100 километрах от Североуральска.
Если по дороге в Североуральск в поезде никаких проблем с электронным паспортом, который указом президента №695 приравнен к бумажному, не возникало, то при возвращении домой у начальницы поезда к документы возникли вопросы. Фотографии оригинала на телефоне её тоже не устроили. В итоге мужчина с малолетним ребёнком оказался на морозе в чужом городе.
По данному факту Серовская прокуратура организовала проверку.
Об этом рассказали в эфире программы «Девять с половиной». Известно, что молодой родитель возвращался домой в Екатеринбург вместе со своим ребёнком из Североуральска, куда он 25 декабря приехал к родным отметить Новый год. Вернуться обратно ему нужно было 5 декабря. Однако на этот день были билеты лишь в поезде, проходящем через Серов, который шёл по маршруту Приобье – Екатеринбург. Чтобы всё успеть мужчина купил электронные билеты и вместе с дочерью поехал на такси в Серов, расположенный в 100 километрах от Североуральска.
Если по дороге в Североуральск в поезде никаких проблем с электронным паспортом, который указом президента №695 приравнен к бумажному, не возникало, то при возвращении домой у начальницы поезда к документы возникли вопросы. Фотографии оригинала на телефоне её тоже не устроили. В итоге мужчина с малолетним ребёнком оказался на морозе в чужом городе.
По данному факту Серовская прокуратура организовала проверку.
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