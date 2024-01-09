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Суд приостановил работу екатеринбургского арт-кафе после вспышки инфекции
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга по иску свердловского Роспотребнадзора на 45 дней приостановил работу местного арт-кафе FEST 12 после вспышки острой кишечной инфекции.
По данным портала «Е1», в этом кафе 24 декабря отмечали Новый год ученики хореографического ансамбля «Клевер». После празднования у большинства ребят температура поднялась до 38 градусов и началась рвота. По словам руководителя детского коллектива, из 200 человек, которые ужинали в кафе, только 15 человек чувствовали себя хорошо после праздника. Утверждается, что также отравились и родственники детей, для которых забирали еду из кафе, чтобы угостить.
По данным портала «Е1», в этом кафе 24 декабря отмечали Новый год ученики хореографического ансамбля «Клевер». После празднования у большинства ребят температура поднялась до 38 градусов и началась рвота. По словам руководителя детского коллектива, из 200 человек, которые ужинали в кафе, только 15 человек чувствовали себя хорошо после праздника. Утверждается, что также отравились и родственники детей, для которых забирали еду из кафе, чтобы угостить.
«В конце декабря, специалисты Роспотребнадзора оперативно провели эпидемиологическое расследование. По результатам лабораторных исследований у заболевших обнаружен норовирус, среди персонала кафе обнаружены носители той же инфекции»,
– говорится в сообщении ведомства.
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