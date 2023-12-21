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В Екатеринбурге утвердили планировку «ВИЗа-Правобережного»
Иллюстрация департамента архитектуры Администрации города Екатеринбурга
Администрация Екатеринбурга утвердила проект планировки нового района «ВИЗа-Правобережного», который власти хотят возвести в три очереди до 2035 года.
Выбранная под застройку территория расположена в границах набережной Верх-Исетского пруда – улиц Каменщиков – Фролова – Плотников – Татищева – Викулова – Металлургов – Московского тракта. Общая площадь участка превышает 740 гектаров, сообщили в пресс-службе мэрии.
Ожидается, что новый район будет поделен на девять микрорайонов, в которых будет располагаться более двух миллионов квадратных метров жилого пространства.
Горожанам, которые решат там поселиться, обещают также построить всю необходимую социальную инфраструктуру. А именно:
– 15 детских садов и 5 пристроенных помещений дошкольных организаций, в которые в сумме сможет ходить 5 310 юных горожан;
– 7 школ на 9 225 мест;
– детскую и взрослую поликлиники;
– 3 физкультурно-оздоровительных комплекса;
– 4 школы искусств;
– культурно-досуговый центр;
– 2 подростковых и молодежных клуба;
– хоккейный корт, школа единоборств.
Кроме этого, в новом районе обещают предусмотреть места для парка, сквера, а также благоустроить набережную Верх-Исетского пруда.
А для обеспечения транспортной доступности проектом планировки предусмотрено строительство и реконструкция четырёх транспортных развязок:
– пересечение Московского и Новомосковского трактов;
– улиц Металлургов и Юрия Исламова;
– срединного кольца и улицы Крауля;
– срединного кольца и улицы Татищева.
Также обещают реконструировать и других объектов транспортной инфраструктуры, включая участки улиц, проезды в жилой застройке, капитальные и плоскостные автостоянки.
Выбранная под застройку территория расположена в границах набережной Верх-Исетского пруда – улиц Каменщиков – Фролова – Плотников – Татищева – Викулова – Металлургов – Московского тракта. Общая площадь участка превышает 740 гектаров, сообщили в пресс-службе мэрии.
Ожидается, что новый район будет поделен на девять микрорайонов, в которых будет располагаться более двух миллионов квадратных метров жилого пространства.
Горожанам, которые решат там поселиться, обещают также построить всю необходимую социальную инфраструктуру. А именно:
– 15 детских садов и 5 пристроенных помещений дошкольных организаций, в которые в сумме сможет ходить 5 310 юных горожан;
– 7 школ на 9 225 мест;
– детскую и взрослую поликлиники;
– 3 физкультурно-оздоровительных комплекса;
– 4 школы искусств;
– культурно-досуговый центр;
– 2 подростковых и молодежных клуба;
– хоккейный корт, школа единоборств.
Кроме этого, в новом районе обещают предусмотреть места для парка, сквера, а также благоустроить набережную Верх-Исетского пруда.
А для обеспечения транспортной доступности проектом планировки предусмотрено строительство и реконструкция четырёх транспортных развязок:
– пересечение Московского и Новомосковского трактов;
– улиц Металлургов и Юрия Исламова;
– срединного кольца и улицы Крауля;
– срединного кольца и улицы Татищева.
Также обещают реконструировать и других объектов транспортной инфраструктуры, включая участки улиц, проезды в жилой застройке, капитальные и плоскостные автостоянки.
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21 декабря 2023
21 декабря 2023