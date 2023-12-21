В Екатеринбурге утвердили планировку «ВИЗа-Правобережного»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Администрация Екатеринбурга утвердила проект планировки нового района «ВИЗа-Правобережного», который власти хотят возвести в три очереди до 2035 года.Выбранная под застройку территория расположена в границах набережной Верх-Исетского пруда – улиц Каменщиков – Фролова – Плотников – Татищева – Викулова – Металлургов – Московского тракта. Общая площадь участка превышает 740 гектаров, сообщили в пресс-службе мэрии.Ожидается, что новый район будет поделен на девять микрорайонов, в которых будет располагаться более двух миллионов квадратных метров жилого пространства.Горожанам, которые решат там поселиться, обещают также построить всю необходимую социальную инфраструктуру. А именно:Кроме этого, в новом районе обещают предусмотреть места для парка, сквера, а также благоустроить набережную Верх-Исетского пруда.А для обеспечения транспортной доступности проектом планировки предусмотрено строительство и реконструкция четырёх транспортных развязок:Также обещают реконструировать и других объектов транспортной инфраструктуры, включая участки улиц, проезды в жилой застройке, капитальные и плоскостные автостоянки.