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Екатеринбуржец пожаловался на трупы животных в мусорных контейнерах
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Житель Екатеринбурга пожаловался на трупы животных, которые систематически появляются в мусорных контейнерах, возле дома на улице Чайковского, 78.
Об этом он сообщил в телеграм-канале «Злой Екатеринбург». Горожан подозревает, что их туда может выбрасывать местная ветеринарная клиника, которая так избавляется от тел чьих-то питомцев, которых хозяева привозят на кремацию или усыпление.
Мужчина также обвинил управляющую компанию данного дома в бездействии, так как, с его слов, по поводу трупов было немало обращений, но результатов это не принесло.
В октябре прошлого года в управлении Россельхознадзора по Свердловской области напомнили о существовании законов, которые диктуют определенный порядок утилизации тел животных.
Об этом он сообщил в телеграм-канале «Злой Екатеринбург». Горожан подозревает, что их туда может выбрасывать местная ветеринарная клиника, которая так избавляется от тел чьих-то питомцев, которых хозяева привозят на кремацию или усыпление.
Мужчина также обвинил управляющую компанию данного дома в бездействии, так как, с его слов, по поводу трупов было немало обращений, но результатов это не принесло.
В октябре прошлого года в управлении Россельхознадзора по Свердловской области напомнили о существовании законов, которые диктуют определенный порядок утилизации тел животных.
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