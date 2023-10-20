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Свердловский Россельхознадзор попросил не хоронить питомцев самостоятельно
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В управлении Россельхознадзора по Свердловской области попросили уральцев не хоронить умерших питомцев самостоятельно, так как это противозаконно.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2023 году поступало немало обращений по поводу того, что кто-то самостоятельно похоронил своего питомца или просто выбросил его тело. Отмечается, что многие нарушители после этого получили предостережения.
В ведомстве напоминают, что существуют законы «О ветеринарии» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», которые не допускают захоронение трупов животных в почве. За нарушение порядка захоронения животных предусмотрена административная ответственность, предусматривающая штраф от 4000 до 5000 рублей.
Если животное умерло необходимо обращаться в государственную ветеринарную службу для последующей кремации. В случае обнаружения несанкционированных захоронений также необходимо обращаться на ближайшую ветеринарную станцию.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2023 году поступало немало обращений по поводу того, что кто-то самостоятельно похоронил своего питомца или просто выбросил его тело. Отмечается, что многие нарушители после этого получили предостережения.
«Ни в коем случае нельзя хоронить умершее животное в землю – это противозаконно! Захоронения животных в землю опасны, так как нет гарантии, что их не разроют другие животные, не размоют грунтовые воды, что возбудители инфекционных болезней, ставших причиной гибели животного, не станут источником заражения других животных и людей»,
– объяснили специалисты.
В ведомстве напоминают, что существуют законы «О ветеринарии» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», которые не допускают захоронение трупов животных в почве. За нарушение порядка захоронения животных предусмотрена административная ответственность, предусматривающая штраф от 4000 до 5000 рублей.
Если животное умерло необходимо обращаться в государственную ветеринарную службу для последующей кремации. В случае обнаружения несанкционированных захоронений также необходимо обращаться на ближайшую ветеринарную станцию.
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