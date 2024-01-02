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Поранившемуся на горке в Слободо-Туринском районе мальчику выплатят компенсацию

16.01 Среда, 10 января 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Мальчику 2012 гора рождения, который скатился с деревянной горки в селе Сладковское Слободо-Туринского района и поранился, выплатят моральную компенсацию в размере 15 тысяч рублей.

Травму ребёнок получил ещё 28 октября 2023 года, зацепившись за торчащие из горки гвозди. Медики диагностировали ему рваную рану правой ягодичной области. В целях защиты мальчика прокуратура направила в суд иск о взыскании с ответственного за содержание горки МУП «Сладковское ЖКХ» компенсации морального вреда.

Ведомство доказало, что причиной травмы стало ненадлежащее обслуживание конструкции. И суд согласился с доводами.

«С учётом уменьшения законным представителем ребёнка суммы компенсации морального вреда ввиду его частичного добровольного возмещения ответчиком в размере 27 тысяч рублей, взыскал компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч»,

– рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.


Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, что в декабре два ребёнка поранились на горке в Карпинске.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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