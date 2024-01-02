Поранившемуся на горке в Слободо-Туринском районе мальчику выплатят компенсацию

– рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

«С учётом уменьшения законным представителем ребёнка суммы компенсации морального вреда ввиду его частичного добровольного возмещения ответчиком в размере 27 тысяч рублей, взыскал компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч»,