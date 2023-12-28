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Карпинская прокуратура закрыла городскую горку после травмирования ребёнка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Карпинская прокуратура закрыла горку на городской площади, скатившись с которой 12-летний мальчик порезал ногу. По данному факту организована проверка.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, фрагмент деревянной щепы из конструкции горки порвал одежду ребёнка и порезал ему ногу. В результате мальчик получил травму «в виде рваной раны нижней трети туловища», с которой его доставили в местную больницу.
Там также отметили, что это не первый случай травмирования ребёнка на горке. Ранее, 27 декабря, пятилетний малыш, скатившись с горки, получил «ушибленную рану волосистой части головы».
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, фрагмент деревянной щепы из конструкции горки порвал одежду ребёнка и порезал ему ногу. В результате мальчик получил травму «в виде рваной раны нижней трети туловища», с которой его доставили в местную больницу.
«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, степень тяжести полученной травмы, дана оценка соблюдению законодательства при установке конструкции горки, в том числе на предмет ее безопасности»,
– говорится в сообщении ведомства.
Там также отметили, что это не первый случай травмирования ребёнка на горке. Ранее, 27 декабря, пятилетний малыш, скатившись с горки, получил «ушибленную рану волосистой части головы».
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