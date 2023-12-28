Карпинская прокуратура закрыла городскую горку после травмирования ребёнка





– говорится в сообщении ведомства. «В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, степень тяжести полученной травмы, дана оценка соблюдению законодательства при установке конструкции горки, в том числе на предмет ее безопасности»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Карпинская прокуратура закрыла горку на городской площади, скатившись с которой 12-летний мальчик порезал ногу. По данному факту организована проверка.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, фрагмент деревянной щепы из конструкции горки порвал одежду ребёнка и порезал ему ногу. В результате мальчик получил травму «в виде рваной раны нижней трети туловища», с которой его доставили в местную больницу.Там также отметили, что это не первый случай травмирования ребёнка на горке. Ранее, 27 декабря, пятилетний малыш, скатившись с горки, получил «ушибленную рану волосистой части головы».