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В Свердловской области начали готовиться к новому голосованию за объекты благоустройства
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области начали формировать новый список площадок, за благоустройство которых можно будет проголосовать в рамках проекта «Жильё и городская среда». Ожидается, что список объектов благоустройства появится в феврале.
«В предстоящей кампании будут выбираться объекты для благоустройства на 2025 год. Сейчас готовится официальный комплект документов, в том числе "дорожная карта", по организации проведения голосования», – приводят слова министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова в ДИПе.
Напомним, что в Екатеринбурге в голосовании за объекты благоустройства на 2024 год, которое проходило с 15 апреля по 31 мая, победил Летний парк «Уралмаш». Однако из-за того, что объект набрал недостаточно голосов, город не получил финансирования из федерального бюджета. За него отдали голоса 85 тысяч екатеринбуржцев (61% от общего количества) из 140 тысяч, в то время как городу было необходимо набрать 250 тысяч.
При этом в прошлом году Свердловская область заняла первое место по абсолютному числу отданных голосов за объекты благоустройства. Всего в голосовании приняли участие 816 тысяч жителей региона. В общей сложности на выбор жителей было представлено 149 площадок.
«В предстоящей кампании будут выбираться объекты для благоустройства на 2025 год. Сейчас готовится официальный комплект документов, в том числе "дорожная карта", по организации проведения голосования», – приводят слова министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова в ДИПе.
Напомним, что в Екатеринбурге в голосовании за объекты благоустройства на 2024 год, которое проходило с 15 апреля по 31 мая, победил Летний парк «Уралмаш». Однако из-за того, что объект набрал недостаточно голосов, город не получил финансирования из федерального бюджета. За него отдали голоса 85 тысяч екатеринбуржцев (61% от общего количества) из 140 тысяч, в то время как городу было необходимо набрать 250 тысяч.
При этом в прошлом году Свердловская область заняла первое место по абсолютному числу отданных голосов за объекты благоустройства. Всего в голосовании приняли участие 816 тысяч жителей региона. В общей сложности на выбор жителей было представлено 149 площадок.
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