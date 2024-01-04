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После рейдов военных следователей в Екатеринбурге на воинский учёт встали 500 иностранцев
Фото: представитель пресс-службы ВСУ СК России по ЦВО
В ходе рейдов военных следователей и сотрудников полиции по иностранцам, получившим российское гражданство, в Екатеринбурге 500 человек встали на воинский учёт. Из них 160 заключили контракты с Минобороны.проводились
Военные следователи совместно с полицией в Екатеринбурге продолжают серию рейдов по проверке людей с приобретённым гражданством. Согласно официальному сообщению представителя пресс-службы ВСУ СК России по ЦВО, на воинский учёт в Екатеринбурге поставили около 500 человек с конца ноября. Очевидно, что речь идёт о бывших мигрантах, которые стали гражданами России.
Накануне проверки проходили в торговом центре «Таганский ряд», а также на рынке и в общежитии в городе-спутнике Екатеринбурга, Берёзовском.
Там также добавили, что люди, которые находятся на территории России с нарушениями законодательства, были доставлены в полицию.
Напомним, рейды по выявлению не вставших на воинский учёт экс-мигрантов активно проводились в Екатеринбурге в праздники.
Военные следователи совместно с полицией в Екатеринбурге продолжают серию рейдов по проверке людей с приобретённым гражданством. Согласно официальному сообщению представителя пресс-службы ВСУ СК России по ЦВО, на воинский учёт в Екатеринбурге поставили около 500 человек с конца ноября. Очевидно, что речь идёт о бывших мигрантах, которые стали гражданами России.
Накануне проверки проходили в торговом центре «Таганский ряд», а также на рынке и в общежитии в городе-спутнике Екатеринбурга, Берёзовском.
«По результатам выявлено несколько десятков мигрантов, не так давно ставших гражданами РФ, в отношении которых проверяется информация о нахождении на воинском учёте»,
– сообщили в военном ведомстве.
Там также добавили, что люди, которые находятся на территории России с нарушениями законодательства, были доставлены в полицию.
Напомним, рейды по выявлению не вставших на воинский учёт экс-мигрантов активно проводились в Екатеринбурге в праздники.
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В Екатеринбурге продолжаются рейды по постановке получивших гражданство иностранцев на воинский учёт
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