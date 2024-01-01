В Екатеринбурге продолжаются рейды по постановке получивших гражданство иностранцев на воинский учёт





– рассказали в ведомстве. «По результатам выявлено 15 мигрантов, не так давно ставших гражданами. РФ, в отношении которых проверяется информация о нахождении на воинском учёте»,





– добавили в управлении. «И эта цифра растет с каждым днём!»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Несмотря на праздники, в Екатеринбурге продолжаются рейды по постановке на воинский учёт иностранцев, которые получили российское гражданство.Как сообщил «Вечерним ведомостям» представитель пресс-службы военного СК России по ЦВО, военные следователи СК по Екатеринбургскому гарнизону вместе сотрудниками МВД продолжают искать по торговым центрам, рынкам, общежитиям, строительным площадкам, а также по промышленным и продуктовым базам иностранцев, которые получили гражданство, но не встали на воинский учёт мигрантов.Отмечается, что, начиная с конца ноября минувшего года, по итогам рейдов на учёт поставили 450 иностранцев.