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В Екатеринбурге продолжаются рейды по постановке получивших гражданство иностранцев на воинский учёт
Фото: военное СКР по ЦВО
Несмотря на праздники, в Екатеринбурге продолжаются рейды по постановке на воинский учёт иностранцев, которые получили российское гражданство.
Как сообщил «Вечерним ведомостям» представитель пресс-службы военного СК России по ЦВО, военные следователи СК по Екатеринбургскому гарнизону вместе сотрудниками МВД продолжают искать по торговым центрам, рынкам, общежитиям, строительным площадкам, а также по промышленным и продуктовым базам иностранцев, которые получили гражданство, но не встали на воинский учёт мигрантов.
Отмечается, что, начиная с конца ноября минувшего года, по итогам рейдов на учёт поставили 450 иностранцев.
Как сообщил «Вечерним ведомостям» представитель пресс-службы военного СК России по ЦВО, военные следователи СК по Екатеринбургскому гарнизону вместе сотрудниками МВД продолжают искать по торговым центрам, рынкам, общежитиям, строительным площадкам, а также по промышленным и продуктовым базам иностранцев, которые получили гражданство, но не встали на воинский учёт мигрантов.
«По результатам выявлено 15 мигрантов, не так давно ставших гражданами. РФ, в отношении которых проверяется информация о нахождении на воинском учёте»,
– рассказали в ведомстве.
Отмечается, что, начиная с конца ноября минувшего года, по итогам рейдов на учёт поставили 450 иностранцев.
«И эта цифра растет с каждым днём!»,
– добавили в управлении.
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