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В ЦПКиО опровергли слухи о передаче Основинского парка под их управление
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Директор Центрального парка культуры и отдыха имени В. Маяковского в Екатеринбурге Павел Зубакин опроверг слухи о передаче Основинского парка под управление администрации ЦПКиО.
Поводом для слухов стала табличка «Пойдём с нами», появившаяся у входа в парк в Пионерском посёлке. Ранее её видели у входа в «Летний парк» на Уралмаше. Тогда парк передали под управление руководству ЦПКиО, и он стал преображаться. Для того, чтобы уралмашевцы могли отметить Новый год в своём районе, в парке решили поставить украшенную игрушками ель и организовать развлечения для детей и их родителей. Также к празднику была оформлена аллея.
Как Павел Зубакин объяснил в разговоре с информационным агентством «ЕАН», табличку «Пойдём с нами» решили разместить у входа в Основинский парк в качестве арт-объекта. Таким образом руководство парка Маяковского хотело подчеркнуть свою готовность взять на себя работу по реконструкции.
Он также подчеркнул, что земля парка в Пионерском посёлке по-прежнему находится в муниципальной собственности.
Поводом для слухов стала табличка «Пойдём с нами», появившаяся у входа в парк в Пионерском посёлке. Ранее её видели у входа в «Летний парк» на Уралмаше. Тогда парк передали под управление руководству ЦПКиО, и он стал преображаться. Для того, чтобы уралмашевцы могли отметить Новый год в своём районе, в парке решили поставить украшенную игрушками ель и организовать развлечения для детей и их родителей. Также к празднику была оформлена аллея.
Как Павел Зубакин объяснил в разговоре с информационным агентством «ЕАН», табличку «Пойдём с нами» решили разместить у входа в Основинский парк в качестве арт-объекта. Таким образом руководство парка Маяковского хотело подчеркнуть свою готовность взять на себя работу по реконструкции.
«Точно такую же табличку мы в прошлом году размещали в парке "Уралмаш". Я считаю, что мы хорошо потрудились на Уралмаше, и думаю, что жители Пионерского посёлка тоже могут претендовать на обновление своего парка»,
– сказал Павел Зубакин.
Он также подчеркнул, что земля парка в Пионерском посёлке по-прежнему находится в муниципальной собственности.
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