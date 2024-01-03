В ЦПКиО опровергли слухи о передаче Основинского парка под их управление

– сказал Павел Зубакин.

«Точно такую же табличку мы в прошлом году размещали в парке "Уралмаш". Я считаю, что мы хорошо потрудились на Уралмаше, и думаю, что жители Пионерского посёлка тоже могут претендовать на обновление своего парка»,