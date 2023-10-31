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Жители Уралмаша встретят Новый год в Летнем парке
Фото: телеграм-канал «Летний парк "Уралмаш" 2.0» / t.me/park_uralmash
Звучит немного парадоксально, но главный зимний праздник жители микрорайона Уралмаш, скорее всего, будут отмечать в Летнем парке. Неизвестно пока, появится ли новогодняя ёлка с ледовым городком на традиционном месте, на площади Первой пятилетки, но в постепенно обновляемом парке по-соседству она будет.
Парк «Уралмаш» передан под управление руководству Центральным парком культуры и отдыха имени В. Маяковского, что не замедлило проявиться в положительном оживлении, которого давно не было заметно на территории уралмашевского парка. Недавно здесь открыли колесо обозрения (которым, кстати, благодаря отапливаемым кабинкам, можно будет пользоваться и в новогодние праздники). А на зиму решено поставить украшенную игрушками ель, а заодно организовать различные развлечения для детей и их родителей. Аллеи украсят иллюминацией, а на свободных площадках построят горки, лабиринты и другие объекты, без которых немыслим уральский ледовый городок.
О любителях перекусить на свежем воздухе тоже не забудут. Для них подготовят фудкорт с выпечкой, горячими напитками и более существенной пищей.
К слову, в самом Парке Маяковского новогоднюю ёлку установят 2 декабря. На прошлой неделе там уже начали возводить одну из самых высоких горок в городе, которая несколько зим подряд вызывала настоящий ажиотаж у екатеринбуржцев.
Парк «Уралмаш» передан под управление руководству Центральным парком культуры и отдыха имени В. Маяковского, что не замедлило проявиться в положительном оживлении, которого давно не было заметно на территории уралмашевского парка. Недавно здесь открыли колесо обозрения (которым, кстати, благодаря отапливаемым кабинкам, можно будет пользоваться и в новогодние праздники). А на зиму решено поставить украшенную игрушками ель, а заодно организовать различные развлечения для детей и их родителей. Аллеи украсят иллюминацией, а на свободных площадках построят горки, лабиринты и другие объекты, без которых немыслим уральский ледовый городок.
О любителях перекусить на свежем воздухе тоже не забудут. Для них подготовят фудкорт с выпечкой, горячими напитками и более существенной пищей.
К слову, в самом Парке Маяковского новогоднюю ёлку установят 2 декабря. На прошлой неделе там уже начали возводить одну из самых высоких горок в городе, которая несколько зим подряд вызывала настоящий ажиотаж у екатеринбуржцев.
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