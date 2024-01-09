Мэрия Екатеринбурга отчитались об уборке улиц после замечания прокуратуры

– обращают внимания в администрации.

«В сумме за четвёртый квартал 2023 года и за восемь дней 2024 года выпало 148,8 миллиметров осадков. При этом температура воздуха в Екатеринбурге в течение недели сохранится умеренно морозной – от -17 до -26»,