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Мэрия Екатеринбурга отчитались об уборке улиц после замечания прокуратуры
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Мэрия Екатеринбурга отчитались об уборке улиц от снега после замечаний прокуратуры, касающихся содержания дорог уральской столицы, и заявили, что власти держат ситуацию на постоянном контроле.
Ранее городская прокуратура заявляла о многочисленных нарушениях, выявленных в ходе проведённой в понедельник проверки.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в настоящий момент город убирают 356 рабочих и 233 спецмашины. Подчеркивается, что в первую очередь дорожники обрабатывают противогололедными материалами маршруты общественного транспорта, мосты, путепроводы, тормозные площадки на перекрестках и остановках, а также крутые спуски и подъёмы.
В мэрии отмечают, что с 1 по 8 января в Екатеринбурге выпало 21,2 миллиметра осадков в виде снега – 84,8 % от месячной нормы января в 25 миллиметров.
Там также добавили, что горожане могут сами сообщать о проблемных участках в Единую городскую диспетчерскую службу (МКУ ЕДДС) по телефону 304-12-12. Касаемо уборки во дворах в мэрии рекомендовали звонить в управляющие компании.
Ранее городская прокуратура заявляла о многочисленных нарушениях, выявленных в ходе проведённой в понедельник проверки.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в настоящий момент город убирают 356 рабочих и 233 спецмашины. Подчеркивается, что в первую очередь дорожники обрабатывают противогололедными материалами маршруты общественного транспорта, мосты, путепроводы, тормозные площадки на перекрестках и остановках, а также крутые спуски и подъёмы.
В мэрии отмечают, что с 1 по 8 января в Екатеринбурге выпало 21,2 миллиметра осадков в виде снега – 84,8 % от месячной нормы января в 25 миллиметров.
«В сумме за четвёртый квартал 2023 года и за восемь дней 2024 года выпало 148,8 миллиметров осадков. При этом температура воздуха в Екатеринбурге в течение недели сохранится умеренно морозной – от -17 до -26»,
– обращают внимания в администрации.
Там также добавили, что горожане могут сами сообщать о проблемных участках в Единую городскую диспетчерскую службу (МКУ ЕДДС) по телефону 304-12-12. Касаемо уборки во дворах в мэрии рекомендовали звонить в управляющие компании.
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