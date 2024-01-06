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Екатеринбургская прокуратура заявила о многочисленных нарушениях при содержании городских дорог
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В прокуратуре Екатеринбурга заявили о намерении проследить за тем, как власти справляются с уборкой улиц уральской столицы, после выездной проверки качества содержания улично-дорожной сети, которая состоялась накануне, 8 января.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, екатеринбургский прокурор Светлана Кузнецова вместе с оперативным сотрудником прокуратуры и специалистами ГИБДД по городу в понедельник проверяли качество уборки подъездов к школам, детским садам и остановкам, а также состояние выделенных полос для общественного транспорта. В результате специалисты выявили многочисленные нарушения.
Там также добавили, что прокуратура будет системно проверять состояние дорог в городе на протяжении всего зимнего периода. В конце сотрудники ведомства дадут свою оценку.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, екатеринбургский прокурор Светлана Кузнецова вместе с оперативным сотрудником прокуратуры и специалистами ГИБДД по городу в понедельник проверяли качество уборки подъездов к школам, детским садам и остановкам, а также состояние выделенных полос для общественного транспорта. В результате специалисты выявили многочисленные нарушения.
«В связи с этим прокуратурой города в адрес главы Екатеринбурга внесено представление об устранении нарушений закона, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры города»,
– говорится в сообщении ведомства.
Там также добавили, что прокуратура будет системно проверять состояние дорог в городе на протяжении всего зимнего периода. В конце сотрудники ведомства дадут свою оценку.
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