Екатеринбургская прокуратура заявила о многочисленных нарушениях при содержании городских дорог





– говорится в сообщении ведомства. «В связи с этим прокуратурой города в адрес главы Екатеринбурга внесено представление об устранении нарушений закона, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры города»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В прокуратуре Екатеринбурга заявили о намерении проследить за тем, как власти справляются с уборкой улиц уральской столицы, после выездной проверки качества содержания улично-дорожной сети, которая состоялась накануне, 8 января.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, екатеринбургский прокурор Светлана Кузнецова вместе с оперативным сотрудником прокуратуры и специалистами ГИБДД по городу в понедельник проверяли качество уборки подъездов к школам, детским садам и остановкам, а также состояние выделенных полос для общественного транспорта. В результате специалисты выявили многочисленные нарушения.Там также добавили, что прокуратура будет системно проверять состояние дорог в городе на протяжении всего зимнего периода. В конце сотрудники ведомства дадут свою оценку.