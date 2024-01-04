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В Сысерти на улице Большевиков решили протестировать одностороннее движение
Фото: администрация Сысертского городского округа
В Сысерти в тестовом режиме запустили одностороннее движение по улице Большевиков, где теперь у пешеходов появился огороженный «снежный тротуар», а у автомобилистов проезжая часть сократилась с двух полос до одной.
Как объяснили в администрации Сысертского городского округа главная задача такого эксперимента оценить удобство движения пешеходов по данной улице.
Ранее из-за сложившейся старой застройки пешеходы стали сталкиваться с трудностями при передвижении по улице в зимний период, так как узкую пешеходную часть снегоуборочные машины стали заваливать снегом. В связи с этим от улицы 8 Марта до Чайного дома администрацией была выделена пешеходная зона. Автовладельцы к данной идее отнеслись скептично, так как некоторые из них лишились удобного подъезда к своим домам.
Подчеркивается, что одностороннее движение по Большевиков по планам должно действовать до 15 января.
Как объяснили в администрации Сысертского городского округа главная задача такого эксперимента оценить удобство движения пешеходов по данной улице.
Ранее из-за сложившейся старой застройки пешеходы стали сталкиваться с трудностями при передвижении по улице в зимний период, так как узкую пешеходную часть снегоуборочные машины стали заваливать снегом. В связи с этим от улицы 8 Марта до Чайного дома администрацией была выделена пешеходная зона. Автовладельцы к данной идее отнеслись скептично, так как некоторые из них лишились удобного подъезда к своим домам.
Подчеркивается, что одностороннее движение по Большевиков по планам должно действовать до 15 января.
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