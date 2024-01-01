Специалисты «Спецавтобазы» рассказали, куда екатеринбуржцам можно выбрасывать ёлки





– рассказали «Вечерним ведомостям» в ЕМУП «Спецавтобаза». «В прошлом году региональный оператор вывез 4,5 тысячи ёлок с 700 контейнерных площадок 34 муниципалитетов Восточного округа нашего региона. Также тогда работали отдельные пункты сбора хвойных в Верхней Пышме – туда принесли 80 деревьев, Среднеуральске – 70 и Арамили – 60»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 15 по 28 января сотрудники «Спецавтобазы» на специальной технике будут вывозить выброшенные после праздников ёлки. В связи с этим специалисты объясняют, как правильно нужно утилизировать новогодние деревья.Натуральные ели предлагают складывать в отсеки для крупногабаритных отходов. Если же такие на контейнерной площадке не предусмотрены, их можно оставлять рядом с мусорными баками. Главное, чтобы деревья не перегораживали проезд. Искусственные ёлки нужно складывать в контейнеры в разобранное виде. Если сделать это невозможно, то оставлять такое дерево можно также в отсеке для крупногабаритных отходов.Подчеркивается, что праздничные украшения (мишура, шары и гирлянда) должны быть сняты.Известно, что живые ёлки пойдут на переработку. Их пропустят через «дробилку», чтобы получить щепу, которую будут использовать для отсыпки откосов на полигоне или обработки колес мусоровозов.