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Специалисты «Спецавтобазы» рассказали, куда екатеринбуржцам можно выбрасывать ёлки
Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»
В Екатеринбурге с 15 по 28 января сотрудники «Спецавтобазы» на специальной технике будут вывозить выброшенные после праздников ёлки. В связи с этим специалисты объясняют, как правильно нужно утилизировать новогодние деревья.
Натуральные ели предлагают складывать в отсеки для крупногабаритных отходов. Если же такие на контейнерной площадке не предусмотрены, их можно оставлять рядом с мусорными баками. Главное, чтобы деревья не перегораживали проезд. Искусственные ёлки нужно складывать в контейнеры в разобранное виде. Если сделать это невозможно, то оставлять такое дерево можно также в отсеке для крупногабаритных отходов.
Подчеркивается, что праздничные украшения (мишура, шары и гирлянда) должны быть сняты.
Известно, что живые ёлки пойдут на переработку. Их пропустят через «дробилку», чтобы получить щепу, которую будут использовать для отсыпки откосов на полигоне или обработки колес мусоровозов.
Натуральные ели предлагают складывать в отсеки для крупногабаритных отходов. Если же такие на контейнерной площадке не предусмотрены, их можно оставлять рядом с мусорными баками. Главное, чтобы деревья не перегораживали проезд. Искусственные ёлки нужно складывать в контейнеры в разобранное виде. Если сделать это невозможно, то оставлять такое дерево можно также в отсеке для крупногабаритных отходов.
Подчеркивается, что праздничные украшения (мишура, шары и гирлянда) должны быть сняты.
Известно, что живые ёлки пойдут на переработку. Их пропустят через «дробилку», чтобы получить щепу, которую будут использовать для отсыпки откосов на полигоне или обработки колес мусоровозов.
«В прошлом году региональный оператор вывез 4,5 тысячи ёлок с 700 контейнерных площадок 34 муниципалитетов Восточного округа нашего региона. Также тогда работали отдельные пункты сбора хвойных в Верхней Пышме – туда принесли 80 деревьев, Среднеуральске – 70 и Арамили – 60»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в ЕМУП «Спецавтобаза».
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