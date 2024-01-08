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В 2023 году 4,5 тысячи семей получили знак отличия «Совет да любовь» в Свердловской области
Фото: Вечерние ведомости
В 2023 году знаком «Совет да любовь» были награждены почти 4,5 тысячи семей, отметивших 50-летний юбилей со дня свадьбы, в Свердловской области. Так правительство региона поощряет и благодарит «за создание крепкой семьи, воспитание детей». Вместе с наградой оба супруга получают по 5 тысяч рублей.
Знак отличия Свердловской области «Совет да любовь» начали выдавать с 2011 года. С тех пор его получили более 66 тысяч семейных пар.
Также ЗАГС подвел свою статистику за 2023 год и назвал самые популярные имена для новорожденных. В Свердловской области пальму первенства уже второй год подряд удерживают имена София и Михаил.
Знак отличия Свердловской области «Совет да любовь» начали выдавать с 2011 года. С тех пор его получили более 66 тысяч семейных пар.
Также ЗАГС подвел свою статистику за 2023 год и назвал самые популярные имена для новорожденных. В Свердловской области пальму первенства уже второй год подряд удерживают имена София и Михаил.
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Самыми популярными именами для новорожденных 2023 года в Свердловской области стали София и Михаил
08 января 2024
08 января 2024