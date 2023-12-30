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Самыми популярными именами для новорожденных 2023 года в Свердловской области стали София и Михаил
Фото: Вечерние ведомости
Пальму первенства популярности имен уже второй год подряд удерживают имена София и Михаил, по крайней мере на территории Свердловской области. Это следует из статистических данных управления ЗАГСа по региону.
Михаилами в 2023 году назвали 916 мальчиков, а Софиями – 867 человек.
В топ-5 мужских имён в этом году вошли Александр, Артём, Тимофей и Матвей, в женских – Анна, Ева, Мария и Виктория. Интересно, что в 2023 году произошел всплеск популярности у имени Злата – сразу 106 девочек получили это имя.
Из необычных имён в регионе популярными стали Аполлон, Ратибор, Моисей, Святозар, Велеслав, Доброслав, Авигея, Афина, Фотиния, Радослава, Ярославна и Любава, а ещё маленьких уральцев называли именем Космос.
Михаилами в 2023 году назвали 916 мальчиков, а Софиями – 867 человек.
В топ-5 мужских имён в этом году вошли Александр, Артём, Тимофей и Матвей, в женских – Анна, Ева, Мария и Виктория. Интересно, что в 2023 году произошел всплеск популярности у имени Злата – сразу 106 девочек получили это имя.
Из необычных имён в регионе популярными стали Аполлон, Ратибор, Моисей, Святозар, Велеслав, Доброслав, Авигея, Афина, Фотиния, Радослава, Ярославна и Любава, а ещё маленьких уральцев называли именем Космос.
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