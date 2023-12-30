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Самыми популярными именами для новорожденных 2023 года в Свердловской области стали София и Михаил

11.14 Понедельник, 8 января 2024
Фото: Вечерние ведомости
Пальму первенства популярности имен уже второй год подряд удерживают имена София и Михаил, по крайней мере на территории Свердловской области. Это следует из статистических данных управления ЗАГСа по региону.

Михаилами в 2023 году назвали 916 мальчиков, а Софиями – 867 человек.

В топ-5 мужских имён в этом году вошли Александр, Артём, Тимофей и Матвей, в женских – Анна, Ева, Мария и Виктория. Интересно, что в 2023 году произошел всплеск популярности у имени Злата – сразу 106 девочек получили это имя.

Из необычных имён в регионе популярными стали Аполлон, Ратибор, Моисей, Святозар, Велеслав, Доброслав, Авигея, Афина, Фотиния, Радослава, Ярославна и Любава, а ещё маленьких уральцев называли именем Космос.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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17:41 На дороге к аэропорту Кольцово столкнулись пять машин
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11:48 Ради водки екатеринбуржец пошёл на ограбление с игрушкой наперевес
11:07 В Красноуфимском округе в ДТП с участием ребёнка погиб человек
22:34 Баскетбольный клуб УГМК победил красноярский «Енисей» в Екатеринбурге
21:37 В Екатеринбурге в домах на Авиаторов стали лопаться трубы отопления
17:10 Свердловские власти объяснили дефицит куриного мяса январскими праздниками
16:52 Бастрыкин заинтересовался избившими сверстников братьями-школьниками из Нижнего Тагила
15:11 ГИБДД грозит запретом движения общественного и грузового транспорта из-за неубранных дорог в Екатеринбурге
14:57 Крупный пожар на свердловской турбазе ликвидировали спасатели при помощи добровольцев
14:38 Один человек погиб и один пострадал в ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень
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