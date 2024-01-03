Возрастное ограничение 18+
Путешествующий по России британский блогер навестит Екатеринбург
Фото: Вечерние Ведомости
Британец Крэйг Эштон в Россию переехал 15 лет назад. Обосновавшись в Санкт-Петербурге, он стал популярным блогером и преподавателем английского. А итогом проживания его в «чужой» стране стала книга «Извините, я иностранец».
Свою книгу Крэйг Эштон презентует теперь в Екатеринбурге. Уральская столица станет одним из немногих российских городов, которые сумел за 15 лет посетить иностранец. В этом списке ещё только Петрозаводск, Смоленск, Солнечный и Псков. Ну, и, конечно, Москва. Эштон решил поплотнее познакомиться со страной, в которой теперь живёт, и Екатеринбург выбрал одним из первых мест, в которых будет осуществляться это знакомство.
Общение екатеринбуржцев с Крэйгом Эштоном состоится в формате творческой встречи. Она пройдёт уже завтра, 8 января, в Ельцин Центре. Блогер/преподаватель расскажет о своём опыте жизни в России, о том, как чувствует себя иностранец в российских городах. Узнать от него можно будет и о тонкостях изучения английского.
Начало встречи в 7 часов вечера. Ориентировочно, мероприятие продлится два часа. Вход свободный, но по предварительной регистрации на официальном сайте Ельцин Центра.
Свою книгу Крэйг Эштон презентует теперь в Екатеринбурге. Уральская столица станет одним из немногих российских городов, которые сумел за 15 лет посетить иностранец. В этом списке ещё только Петрозаводск, Смоленск, Солнечный и Псков. Ну, и, конечно, Москва. Эштон решил поплотнее познакомиться со страной, в которой теперь живёт, и Екатеринбург выбрал одним из первых мест, в которых будет осуществляться это знакомство.
Общение екатеринбуржцев с Крэйгом Эштоном состоится в формате творческой встречи. Она пройдёт уже завтра, 8 января, в Ельцин Центре. Блогер/преподаватель расскажет о своём опыте жизни в России, о том, как чувствует себя иностранец в российских городах. Узнать от него можно будет и о тонкостях изучения английского.
Начало встречи в 7 часов вечера. Ориентировочно, мероприятие продлится два часа. Вход свободный, но по предварительной регистрации на официальном сайте Ельцин Центра.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поэтический мастер-класс проведут в Ельцин Центре
03 января 2024
03 января 2024
Более 6 тысяч человек в новогоднюю ночь побывали на центральной площади Екатеринбурга
01 января 2024
01 января 2024