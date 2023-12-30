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На екатеринбургском вокзале задержали двух мужчин, миновавших досмотровой контроль
Фото: пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО
На екатеринбургском железнодорожном вокзале задержали двух мужчин, которые в разные дни, 5 и 6 января, пытались попасть на вокзал, миновав досмотровой контроль.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, первым задержанным оказался 41-летний житель Перми, ранее неоднократно судимый за различные преступления и множество раз привлечённый к административной ответственности за нарушения общественного порядка. Вторым оказался официально не трудоустроенный 37-летний екатеринбуржец.
Обоих мужчин доставили в дежурную часть ЛО МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский, где в отношении граждан составили административные протоколы по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, первым задержанным оказался 41-летний житель Перми, ранее неоднократно судимый за различные преступления и множество раз привлечённый к административной ответственности за нарушения общественного порядка. Вторым оказался официально не трудоустроенный 37-летний екатеринбуржец.
Обоих мужчин доставили в дежурную часть ЛО МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский, где в отношении граждан составили административные протоколы по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ.
«Транспортные полицейские напоминают, что железнодорожный вокзал является зоной транспортной безопасности. Все пассажиры перед входом на территорию вокзала должны пройти через "входные досмотровые группы" – рамки металлодетекторов и рентгеновские установки для багажа»,
– подчеркнули в пресс-службе.
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