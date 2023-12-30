На екатеринбургском вокзале задержали двух мужчин, миновавших досмотровой контроль





– подчеркнули в пресс-службе. «Транспортные полицейские напоминают, что железнодорожный вокзал является зоной транспортной безопасности. Все пассажиры перед входом на территорию вокзала должны пройти через "входные досмотровые группы" – рамки металлодетекторов и рентгеновские установки для багажа»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На екатеринбургском железнодорожном вокзале задержали двух мужчин, которые в разные дни, 5 и 6 января, пытались попасть на вокзал, миновав досмотровой контроль.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, первым задержанным оказался 41-летний житель Перми, ранее неоднократно судимый за различные преступления и множество раз привлечённый к административной ответственности за нарушения общественного порядка. Вторым оказался официально не трудоустроенный 37-летний екатеринбуржец.Обоих мужчин доставили в дежурную часть ЛО МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский, где в отношении граждан составили административные протоколы по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ.