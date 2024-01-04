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Синоптики продлили предупреждение об аномальных холодах в Свердловской области до 10 января
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра продлили предупреждение об аномально холодной погоде в Свердловской области до 10 января. Ожидается, что среднесуточная температура воздуха в этот период будет ниже климатической нормы на 7°C и более.
Сегодня, 6 января, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Днём -24…-19°C, на севере до -19°C. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Днём -21…-19°C. Ветер неустойчивый слабый.
В воскресенье, 7 января, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днём небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ночью -28…-23°C, при прояснении до -35°C. Днём -19…-14°C, на севере до -24°C, на крайнем юге до -9°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный снег. Ночью -25…-23°C, днём -16…-14°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 6 января, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Днём -24…-19°C, на севере до -19°C. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Днём -21…-19°C. Ветер неустойчивый слабый.
В воскресенье, 7 января, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днём небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ночью -28…-23°C, при прояснении до -35°C. Днём -19…-14°C, на севере до -24°C, на крайнем юге до -9°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный снег. Ночью -25…-23°C, днём -16…-14°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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