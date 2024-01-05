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В Екатеринбурге жители домов на Авиаторов почти неделю живут без отопления
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жители домов на улице Авиаторов, которые жаловались на проблемы с отоплением на протяжении почти недели, сообщили, что после звонков корреспондента «Вечерних ведомостей» в аварийную службу, батареи стали прогреваться.
Однако, по данным сообщества «Инцидент Екатеринбург», люди всё еще испытывают с отоплением. Утверждается, что температура воздуха в квартирах «невезучих» домов на Авиаторов сохраняется в районе восьми градусов тепла.
Утверждается, что проблемы с теплом остаются в домах №9, №10, №13 и №15 по улице Авиаторов. Кто-то из жильцов пытался поставить тепловую пушку, но случилось замыкание, и к проблеме с отоплением чуть не присоединилась другая – пожар.
Ранее нашему изданию в аварийно-диспетчерской службе «Ремстройкомплекса» заявили, что авария устранена и проводится поочерёдное подключение домов.
Однако, по данным сообщества «Инцидент Екатеринбург», люди всё еще испытывают с отоплением. Утверждается, что температура воздуха в квартирах «невезучих» домов на Авиаторов сохраняется в районе восьми градусов тепла.
«Сначала три дня устраняли одну проблему, устранили и допустили образование ледяной пробки. Им было некогда её обогревать, они убежали в другие дома. Прибежали через два часа, когда произошёл прорыв другой трубы. И вот так постоянно. По срокам устранения проблемы не ориентируют»,
– приводят слова жильцов в паблике «Инцидент Екатеринбург».
Утверждается, что проблемы с теплом остаются в домах №9, №10, №13 и №15 по улице Авиаторов. Кто-то из жильцов пытался поставить тепловую пушку, но случилось замыкание, и к проблеме с отоплением чуть не присоединилась другая – пожар.
Ранее нашему изданию в аварийно-диспетчерской службе «Ремстройкомплекса» заявили, что авария устранена и проводится поочерёдное подключение домов.
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