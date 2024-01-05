В Екатеринбурге жители домов на Авиаторов почти неделю живут без отопления

приводят слова жильцов в паблике «Инцидент Екатеринбург».

«Сначала три дня устраняли одну проблему, устранили и допустили образование ледяной пробки. Им было некогда её обогревать, они убежали в другие дома. Прибежали через два часа, когда произошёл прорыв другой трубы. И вот так постоянно. По срокам устранения проблемы не ориентируют»,