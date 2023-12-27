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Более 400 единиц техники брошено на уборку улиц Екатеринбурга от снега
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Администрация Екатеринбурга отчиталась о том, как город очищают от выпавших осадков. Вопрос этот насущный, как показали недавние снегопады, вызвавшие в городе транспортный коллапс. К новым снегопадам, пусть и не таким масштабным, за уборку улиц от снега взялись в усиленном режиме.
По предоставленной мэрией информации, в прошедшие сутки во всех районах Екатеринбурга работало в общей сложности 437 единиц техники и 473 дорожных рабочих. Им удалось вывезти с екатеринбургских улиц почти 7 тысяч тонн снега. Ещё пять с половиной тысяч тонн было переброшено с обочин на газоны. Для борьбы с гололедом улицы обработали 46 тоннами фракционного песка и 84 тоннами противогололедных материалов.
Перейти на более расслабленный режим уборки снега получится не скоро. Синоптики прогнозируют, что снегопады в Екатеринбурге продолжатся до конца этой недели и всю следующую неделю. Правда, осадки характеризуются ими как «небольшой снег».
По предоставленной мэрией информации, в прошедшие сутки во всех районах Екатеринбурга работало в общей сложности 437 единиц техники и 473 дорожных рабочих. Им удалось вывезти с екатеринбургских улиц почти 7 тысяч тонн снега. Ещё пять с половиной тысяч тонн было переброшено с обочин на газоны. Для борьбы с гололедом улицы обработали 46 тоннами фракционного песка и 84 тоннами противогололедных материалов.
Перейти на более расслабленный режим уборки снега получится не скоро. Синоптики прогнозируют, что снегопады в Екатеринбурге продолжатся до конца этой недели и всю следующую неделю. Правда, осадки характеризуются ими как «небольшой снег».
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