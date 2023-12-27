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Более 400 единиц техники брошено на уборку улиц Екатеринбурга от снега

18.24 Пятница, 5 января 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Администрация Екатеринбурга отчиталась о том, как город очищают от выпавших осадков. Вопрос этот насущный, как показали недавние снегопады, вызвавшие в городе транспортный коллапс. К новым снегопадам, пусть и не таким масштабным, за уборку улиц от снега взялись в усиленном режиме.

По предоставленной мэрией информации, в прошедшие сутки во всех районах Екатеринбурга работало в общей сложности 437 единиц техники и 473 дорожных рабочих. Им удалось вывезти с екатеринбургских улиц почти 7 тысяч тонн снега. Ещё пять с половиной тысяч тонн было переброшено с обочин на газоны. Для борьбы с гололедом улицы обработали 46 тоннами фракционного песка и 84 тоннами противогололедных материалов.

Перейти на более расслабленный режим уборки снега получится не скоро. Синоптики прогнозируют, что снегопады в Екатеринбурге продолжатся до конца этой недели и всю следующую неделю. Правда, осадки характеризуются ими как «небольшой снег».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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15:26 В ДТП в посёлке Пышма пострадали четверо
14:36 Выкинувшего младенца из окна екатеринбуржца отправили в СИЗО
14:00 Несовершеннолетний уралец погиб в Берёзовском
13:10 Тамбовский электро-фолк-коллектив даст бесплатный концерт в Ельцин Центре
12:26 Китайский рынок отметит переезд в Заостровку 7 января
11:47 Одного закладчика убрали с улиц Нижнего Тагила сотрудники ППС
10:17 Первая в 2024 году орнитологическая экскурсия пройдёт в дендропарке Екатеринбурга
21:58 Стали известны новые подробности истории с убийством годовалого ребёнка в Екатеринбурге
17:42 Выехавший из Нижнего Тагила первый «полностью импортозамещённый» поезд РЖД сломался
17:07 Движение верхнепышминских трамваев восстановили
16:52 В Екатеринбурге двое неизвестных из подъезда похитили обувь
15:49 Пьяный екатеринбуржец выбросил годовалую ночь из окна пятого этажа
14:46 13 автомобилей столкнулись на трассе М5 между Екатеринбургом и Челябинском
13:39 Свердловское УГИБДД предупредило о сложной дорожной обстановке из-за снегопадов
13:33 Коммунальную аварию с «кипящим» подвалом в Первоуральске не могут ликвидировать четвёртые сутки
12:44 Свердловские власти опровергли дефицит хлеба в магазинах
12:02 В Екатеринбурге продолжаются рейды по постановке получивших гражданство иностранцев на воинский учёт
10:56 Синоптики продлили предупреждение об аномальных морозах в Свердловской области до 5 января
09:55 Из-за коммунальной аварии на Эльмаше встали верхнепышминские трамваи
21:45 Хоккейный «Автомобилист» одержал волевую победу над соседями из Челябинска
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