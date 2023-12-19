Екатеринбургская «пробка» побила все рекорды

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Обильные снегопады привели к тому, что в Екатеринбурге сегодня были побиты все рекорды по стоянию автомобилей в дорожных «пробках». И это при том, что многие местные автолюбители попросту никуда сегодня не выезжали, не сумев откопать из-под снега свои машины.Ближе к вечеру Екатеринбург буквально встал в одну гигантскую общую «пробку». Справедливости ради, виноваты в этом не только коммунальные и дорожные службы, которые оказались неспособны справляться с таким количеством небесных осадков, но и грядущие праздники. До Нового года остаётся меньше недели, и множество горожан после работы едут не домой, а катаются между магазинами, закупая ёлки, украшения, еду к праздничному столу.Свой вклад в создание «пробок» сделал и общественный транспорт Екатеринбурга: на одних улицах трамваи сходили с засыпанных снегом рельсов, на других дымились автобусы, перегруженные под завязку пассажирами. И тут вновь было впору пожалеть о том, что екатеринбургское метро так и не обзавелось дополнительными ветками, которые бы значительно разгрузили и другие виды общественного транспорта, и дороги города в целом.А пока в Екатеринбурге на интернет-навигаторах зашкаливало к 11-баллам в оценке «пробок», с проблемами из-за снегопадов столкнулись и в других населённых пунктах Свердловской области. Госавтоинспекция чередой публикует сообщения для автомобилистов о введении ограничений на дорогах области. Среди таких временно ограниченных дорог: автодорога Камышлов — Сухой Лог (с 14 по 37 километры), проездные улицы через Каменск-Уральский, участок с 20 по 47 километр автодороги «Екатеринбург-Реж-Алапаевск». Все эти ограничения связаны со снегом на проезжей части.. Снять их обещают «после приведения данного участка в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения».