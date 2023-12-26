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Свердловское УГИБДД предупредило о сложной дорожной обстановке из-за снегопадов
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Свердловское УГИБДД предупредили о сложной обстановке на дорогах из-за снегопадов, прогнозируемых синоптиками на сегодня, 4 января. Снежные осадки ожидаются, как в уральской столице, так и в других районах региона.
В связи с этим госавтоинспекторы обращают внимание водителей на обязательность соблюдения скоростного режима.
Там также напомнили пешеходам о необходимости снимать капюшон при переходе проезжей части, чтобы иметь возможность видеть приближающиеся автомобили.
Всех участников дорожного движения призывают соблюдать ПДД.
В связи с этим госавтоинспекторы обращают внимание водителей на обязательность соблюдения скоростного режима.
«Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении манёвров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие»,
– говорится в сообщении пресс-группы.
Там также напомнили пешеходам о необходимости снимать капюшон при переходе проезжей части, чтобы иметь возможность видеть приближающиеся автомобили.
«Необходимо помнить, что тормозной путь транспортного средства на снежном и мокром покрытии значительно увеличивается»,
– сказали в УГИБДД.
Всех участников дорожного движения призывают соблюдать ПДД.
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