Свердловское УГИБДД предупредило о сложной дорожной обстановке из-за снегопадов





– говорится в сообщении пресс-группы. «Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении манёвров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие»,





– сказали в УГИБДД. «Необходимо помнить, что тормозной путь транспортного средства на снежном и мокром покрытии значительно увеличивается»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловское УГИБДД предупредили о сложной обстановке на дорогах из-за снегопадов, прогнозируемых синоптиками на сегодня, 4 января. Снежные осадки ожидаются, как в уральской столице, так и в других районах региона.В связи с этим госавтоинспекторы обращают внимание водителей на обязательность соблюдения скоростного режима.Там также напомнили пешеходам о необходимости снимать капюшон при переходе проезжей части, чтобы иметь возможность видеть приближающиеся автомобили.Всех участников дорожного движения призывают соблюдать ПДД.