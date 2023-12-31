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Синоптики продлили предупреждение об аномальных морозах в Свердловской области до 5 января
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра продлили предупреждение об аномально холодной погоде в Свердловской области до 5 января. При прояснении ожидается понижение температуры воздуха до -30°C.
Сегодня, 4 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, снег, местами сильный. В отдельных районах изморозь, метель, на дорогах гололедица в виде снежного наката, снежные заносы. Днём -21…-16°C., на севере до -26°C., на крайнем юге до -11°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, днём умеренный снег, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Днём -18…-16°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 5 января, в регионе облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днём местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, ночью метель, на дорогах гололедица в виде снежного наката, снежные заносы. Ночью -24…-19°C, при прояснении до -30°C. Днём -21…-16°C, на севере до -25°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -22…-20°C, днём -19…-17°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 4 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, снег, местами сильный. В отдельных районах изморозь, метель, на дорогах гололедица в виде снежного наката, снежные заносы. Днём -21…-16°C., на севере до -26°C., на крайнем юге до -11°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, днём умеренный снег, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Днём -18…-16°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 5 января, в регионе облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днём местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, ночью метель, на дорогах гололедица в виде снежного наката, снежные заносы. Ночью -24…-19°C, при прояснении до -30°C. Днём -21…-16°C, на севере до -25°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -22…-20°C, днём -19…-17°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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