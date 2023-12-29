На выставке «Россия» в Москве можно найти дракончиков из сысертского фарфора

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Маленькие символы наступившего года – зелёные дракончики – производятся на уральском заводе «Фарфор Сысерти».«Разработка изделий заняла два месяца. Каждая фигурка уникальна. Дракончик отливается и расписывается вручную, процесс занимает три дня», — цитирует слова директора «Фарфора Сысерти» Натальи Жердевой департамент информационной политики региона.Сообщается, что милые фигурки можно найти на ярмарке выставки «Россия», которая действует в Москве на ВДНХ до 12 апреля. Их тираж ограничен – всего 1000 штук, но в регионе дракончики из фарфора тоже остались.