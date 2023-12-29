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На выставке «Россия» в Москве можно найти дракончиков из сысертского фарфора
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Маленькие символы наступившего года – зелёные дракончики – производятся на уральском заводе «Фарфор Сысерти».
«Разработка изделий заняла два месяца. Каждая фигурка уникальна. Дракончик отливается и расписывается вручную, процесс занимает три дня», — цитирует слова директора «Фарфора Сысерти» Натальи Жердевой департамент информационной политики региона.
Сообщается, что милые фигурки можно найти на ярмарке выставки «Россия», которая действует в Москве на ВДНХ до 12 апреля. Их тираж ограничен – всего 1000 штук, но в регионе дракончики из фарфора тоже остались.
«Разработка изделий заняла два месяца. Каждая фигурка уникальна. Дракончик отливается и расписывается вручную, процесс занимает три дня», — цитирует слова директора «Фарфора Сысерти» Натальи Жердевой департамент информационной политики региона.
Сообщается, что милые фигурки можно найти на ярмарке выставки «Россия», которая действует в Москве на ВДНХ до 12 апреля. Их тираж ограничен – всего 1000 штук, но в регионе дракончики из фарфора тоже остались.
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