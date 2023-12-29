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На выставке «Россия» в Москве можно найти дракончиков из сысертского фарфора

23.47 Вторник, 2 января 2024
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Маленькие символы наступившего года – зелёные дракончики – производятся на уральском заводе «Фарфор Сысерти».

«Разработка изделий заняла два месяца. Каждая фигурка уникальна. Дракончик отливается и расписывается вручную, процесс занимает три дня», — цитирует слова директора «Фарфора Сысерти» Натальи Жердевой департамент информационной политики региона.

Сообщается, что милые фигурки можно найти на ярмарке выставки «Россия», которая действует в Москве на ВДНХ до 12 апреля. Их тираж ограничен – всего 1000 штук, но в регионе дракончики из фарфора тоже остались.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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15:16 Сотрудники ДПС поймали больше 30 пьяных водителей в Свердловской области первого января
14:03 Появились дополнительные электрички из Екатеринбурга в Верхотурье в формате «тур выходного дня»
12:56 МЧС в Новоуральске дарит многодетным семьям пожарные извещатели
11:43 Екатеринбуржец добился отмены штрафа за неправильную перевозку ребенка
10:53 В Свердловской области ожидаются сильнейшие морозы
07:38 На ещё 12 станций вблизи Екатеринбурга можно добраться за 37 рублей в рамках единого городского тарифа электричек
21:38 Более 6 тысяч человек в новогоднюю ночь побывали на центральной площади Екатеринбурга
18:57 Сотни екатеринбуржцев приняли участие в «Забеге обещаний» и других забегах первого дня нового года
18:10 В потёмках встречали Новый год жители одного из домов в Среднеуральске
17:46 Заминка в расписании поездов произошла накануне на станции Екатеринбург-Пассажирский
16:35 Несколько сосёночек решил украсть с могил мемориала Романовых злоумышленник
16:05 «Праздничный» пожар тушили в Первоуральске
14:03 Ожидание праздника не предотвратило поножовщины в Екатеринбурге
13:13 Новогоднюю экскурсию для самых маленьких проводит Музей Бориса Ельцина
12:56 Госавтоинспекция Свердловской области обнародовала «пьяную» статистику
12:15 Уже ночью в Екатеринбург вернутся холода
16:18 Синоптики предупредили о тридцатиградусных морозах в начале января в Свердловской области
15:12 В свердловском ГИБДД призвали сообщать о нетрезвых водителях
14:19 Два человека погибли в ДТП на свердловской трассе в Асбестовском районе
13:48 Карпинская прокуратура закрыла городскую горку после травмирования ребёнка
13:02 Пропавшего после встречи с девушкой 14-летнего юношу из Верхней Синячихи нашли мёртвым
12:46 Транспортная прокуратура организовала проверку после отказа в перелёте 30 пассажирам рейса Екатеринбург – Сочи
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