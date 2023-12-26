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Умер уральский художник Лев Карнаухов
Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ
В Екатеринбурге в возрасте 78 лет умер художник Лев Карнаухов. О его смерти сообщил сын Павел Карнаухов.
«Врач бригады, которая пыталась его реанимировать, сказал, что предварительно он умер из-за сердечной недостаточности», — рассказал Павел Карнаухов изданию «Коммерсант-Урал».
Художник родился в 1945 году в Уфе. Изобразительном искусству учился в родном городе, потом переехал учиться в Москву. Через пару лет Льва Михайловича выслали из Москвы за связь с антисоветчиками (Даниэль и Синявский). Так он попал на Урал в Свердловск, где и остался жить.
Лев Карнаухов работал в жанре фантастического реализма. Был членом Союза Художников России, Евро-Азиатского союза художников и Союза русских художников.
«Врач бригады, которая пыталась его реанимировать, сказал, что предварительно он умер из-за сердечной недостаточности», — рассказал Павел Карнаухов изданию «Коммерсант-Урал».
Художник родился в 1945 году в Уфе. Изобразительном искусству учился в родном городе, потом переехал учиться в Москву. Через пару лет Льва Михайловича выслали из Москвы за связь с антисоветчиками (Даниэль и Синявский). Так он попал на Урал в Свердловск, где и остался жить.
Лев Карнаухов работал в жанре фантастического реализма. Был членом Союза Художников России, Евро-Азиатского союза художников и Союза русских художников.
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